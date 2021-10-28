Об этом говорится в сообщении на сайте Международного бюро по переработке материалов.

Согласно сообщению, ЕК предложила ввести ограничения на экспорт металлолома, исходя из экологических соображений, дабы нивелировать неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

По информации BIR, соответствующий запрет на экспорт металлолома может быть введен уже 17 ноября, когда будет опубликована финальная версия регуляций обращения с отходами.

Напомним, что в июне 2021 года группа из около 70 членов Европарламента обратилась с письмом в Европейскую комиссию с призывом о запрете экспорта металлолома.

При этом, предлагалось распространить данный мораторий лишь на те страны, которые не соответствуют экологическим стандартам ЕС. Большинство из этих стран не входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD).

Инициатором этого послания выступили европарламентарии из Италии. Итальянские металлургические компании, зависящие от импорта лома, больше всего обеспокоены его возможным дефицитом в ЕС. Использование металлолома позволяет уменьшить потребление первородного сырья и за счет этого сократить выбросы углекислого газа металлургической промышленностью.

Как сообщали Українськi Новини, 30 сентября Министерство экономики опубликовало проект постановления Кабинета министров о временном – до конца 2022 года – запрете экспорта металлолома из страны в ответ на соответствующие призывы обращения "Укрметаллургпрома", "Укртрубопрома" и Федерации работодателей Украины к высшему руководству страны ввести запрет на экспорт лома черных металлов до конца 2023 года для сохранения стабильной работы отечественных метпредприятий.

Согласно статистике Государственной таможенной службы, украинские предприятия в январе-сентябре текущего года увеличили экспорт лома черных металлов в 18,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 455,4 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт металлолома возрос в 27,2 раза - до 175,6 млн. долларов. Вывоз лома осуществлялся, в основном, в Турцию (87,25%).

Европейская бизнес-ассоциация также поддержала инициативу Минэкономики о временном запрете экспорта лома до конца 2022 года, в том числе для снижения загрязнения окружающей среды. Компании-члены ассоциации считают, что принятие проекта постановления окажет положительный эффект на металлургическую отрасль и в целом на экономику Украины, в частности на пути к декарбонизации.