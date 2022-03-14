Издание отмечает, что запрет коснется также лодок, самолетов, кресельных подъемников и мотоциклов стоимостью более 5 тысяч евро.
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Предлагаемый запрет будет применяться к моделям нескольких европейских автомобильных брендов, включая Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche,
– отмечает Bloomberg.
В понедельник, 14 марта, COREPER (Комитет постоянных представителей ЕС) может согласовать четвертый пакет санкций Евросоюза против России.
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