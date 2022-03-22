Жозеп Боррель рассказал о помощи 21 марта. В частности, это произошло после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

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ЕС выделит Украине дополнительные 500 миллионов евро

Боррель сказал, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину экономично, финансово, гуманитарно, поддерживать украинские Вооруженные силы.

Я рад сообщить, что мы достигли политического согласия относительно дополнительных 500 миллионов в рамках Европейского фонда мирных возможностей.

– объяснил Боррель.

Также политик рассказал, что:

расценивает происходящее в Украине как масштабные военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против украинского народа;

эти действия не останутся без ответа, поэтому была создана комиссия Совета по правам человека ООН.

Боррель пояснил, что ЕС приветствует расследование прокурором Международного уголовного суда о преступлениях России и призывает Москву выполнить решение Международного суда ООН, которое призывает прекратить войну.

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