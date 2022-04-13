Сумма будет направлена на военную помощь, в том числе на поставку вооружения Украине, сообщила пресс-служба Совета сегодня, 13 апреля. ЕС добавит эту сумму к ресурсам, ранее мобилизованным в рамках EPF для Украины.

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В Совете ЕС отметили, что с новыми дополнительными 500 миллионами евро ЕС выделил в общей сложности 1,5 миллиарда евро на поддержку поставок военной техники для Вооруженных сил Украины государствами-членами ЕС.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отметил, что следующие недели будут решающими, ведь Россия готовится к наступлению на Востоке Украины.

Очень важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине, чтобы защитить ее территорию, население и предотвратили дальнейшие страдания,

– сказал Боррель.

Средства, которые выделил Евросоюз, будут покрывать и поставку вооружения, и поставки ВСУ средств индивидуальной защиты, аптечек и топлива. В том числе и военное оборудование, предназначенное для доставки смертоносной силы в оборонных целях.

Европейский фонд мира позволяет ЕС быстро финансировать военные операции и сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.

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