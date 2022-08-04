Глава государства подчеркнул, что нельзя делать заложниками чьей-либо нерешительности или бюрократизма пенсионеров, переселенцев и учителей, зависящих от бюджетных выплат. Об этом сообщает 24 канал.

Решение Ставки следует выполнять на сто процентов: обращение Зеленского по итогам 4 августа

Президент намекнул, что поступление тормозит одна страна

Владимир Зеленский рассказал, что одобрение этой помощи тормозят некоторые европейские лидеры.

8 миллиардов евро для Украины пока заторможены и такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства – это либо преступление, либо ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже в таких условиях полномасштабной войны,

– заметил президент.

При этом он не назвал тормозящую помощь страну, но президент верит, что вскоре ситуация исправится.

Какая европейская страна сейчас это тормозит, называть не хочу. Будем верить, что это все же ошибка и что она будет исправлена,

– сказал Зеленский.

В Украине впервые приобрели вертолет за деньги, собранные через UNITED24

В рамках инициативы UNITED 24 Украина приобрела первый спасательный вертолет МИ-2АМ-1. Его стоимость составляет 23,4 миллиона гривен. Он необходим на фронте, ведь будет помогать в эвакуации тяжелораненых.

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