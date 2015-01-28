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      Евросоюз и ООН предоставили Украине 80 тонн гуманитарки

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      80 тонн гуманитарки от Евросоюза и ООН привезли в Днепропетровск. Доставляли ее несколькими грузовыми самолетами.

      Это в основном обогреватели, электрогенераторы, брезенты, одеяла, спальные мешки и теплые вещи. Все отдадут переселенцам из Донбасса и мирным жителям оставшимся в зоне АТО.

       Из днепропетровского аэропорта помощь расфасуют в грузовики и повезут в регионы. За распределением вещей будут следить украинские и европейские представители.

      Члены ЕС помогают Украине. Моя организация завтра будет эти грузовики распределять в направлениях Мариуполя, Дебальцево, Краматорска и Донецка, где Украинцы тоже страдают, – сказал представитель агентства ООН в Украине по делам беженцев Олдрих Андрисек.

      К слову, в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) рассказали о предоставлении гуманитарной помощи жителям Мариуполя, пострадавшим в результате ракетного обстрела.

      blog_ava
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      Теги: ООН Новости политики Евросоюз
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 28 января 2015
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