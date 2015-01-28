Евросоюз и ООН предоставили Украине 80 тонн гуманитарки

80 тонн гуманитарки от Евросоюза и ООН привезли в Днепропетровск. Доставляли ее несколькими грузовыми самолетами.

Это в основном обогреватели, электрогенераторы, брезенты, одеяла, спальные мешки и теплые вещи. Все отдадут переселенцам из Донбасса и мирным жителям оставшимся в зоне АТО.

Из днепропетровского аэропорта помощь расфасуют в грузовики и повезут в регионы. За распределением вещей будут следить украинские и европейские представители.

Члены ЕС помогают Украине. Моя организация завтра будет эти грузовики распределять в направлениях Мариуполя, Дебальцево, Краматорска и Донецка, где Украинцы тоже страдают, – сказал представитель агентства ООН в Украине по делам беженцев Олдрих Андрисек.

К слову, в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) рассказали о предоставлении гуманитарной помощи жителям Мариуполя, пострадавшим в результате ракетного обстрела.