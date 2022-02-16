Все через те, що скриншоти не горять. Щойно Alina Pash оголосили переможницею Національного відбору, вони одразу опинились у соцмережах.

К теме Alina Pash официально дисквалифицировали: может ли на Евровидение-2022 поехать Kalush Orchestra

Скриншоти – не горять

Там і її фото на Красній площі у Москві, і куртка у кольорах російського прапора, якою Pash свого часу дуже пишалась, і зізнання про подорож до Криму через Росію.

Звісно, тепер Pash все це заперечує і трактує інакше. Однак від народного обурення її це не рятує.

Ба більше, після того, як її команда виклала на загал довідку нібито від Держприкордонслужби, що вона прибула у Крим через українські КПВВ. Довідка виявилась підробкою, в чому сама Pash вже зізналась.

Повний випуск "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео (початок теми з 13:27 хвилини)

Alina Pash зняла свою кандидатуру

Поки Наглядова рада Суспільного мовлення збирала документи та інформацію, щоб сказати нам, чи поїде все ж таки Alina Pash від України на Євробачення, сама співачка сказала все – ніхто нікуди не їде.

Виконавиця заявила, що з тяжким серцем змушена зняти свою кандидатуру, бо не хоче бути у цій брудній історії.



Alina Pash зняла свою кандидатуру / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Тобто вона її "заварила", а винними у ній виходимо ми, бо підійняли цю історію на поверхню. Дуже делікатно, але нас мокнули у щось мокре і те, що дуже погано пахне. Залишимо це на совісті Alina Pash. Але виходить, що ми знову без переможця.

Обратите внимание Колоритная Alina Pash едет на Евровидение-2022: биография победительницы Нацотбора

Kalush Orchestra можуть відмовитися від пропозиції

За логікою на Євробачення, тепер має поїхати Kalush Orchestra, звісно, якщо не відмовляться тепер вони, бо такі історії теж з нами траплялись.

Нагадаємо! У 2019 році на Національному відборі перемогла MARUV, але її не влаштували умови Суспільного. Тому у 2019 році Україна участі у конкурсі не брала.

Однак дамо Kalush час "на подумати", а самі втішимося і в День єднання привітаємо українця, який приніс нам першу срібну медаль на Олімпіаді у Китаї – Олександра Абраменка.

Нужно прочесть Интервью с победительницей отбора Alina Pash: об участии в Нацотборе, Крыме и роботе с Кароль

Він переміг у дисципліні – лижна акробатика. Нагадаю, що на Олімпіаді-2018 Олександр Абраменко також став чемпіоном. Стабільність, якої нам так не вистачало.