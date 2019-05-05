Евровидение-2019 оказалось под угрозой из-за угроз террористов

С угрозами относительно Евровидения-2019 выступила террористическая организация "Исламский джихад". Там пообещали не допустить проведения в Тель-Авиве международного песенного конкурса.

В заявлении террористов говорится о том, что "Исламский джихад" не позволит "провести фестиваль", сообщил 9 канал израильского телевидения.

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Ответом на "агрессию Израиля против палестинского народа" станет "превращение жизни израильтян в ад", угрожают террористы.

Мы заявляем тем, кто принимает решения в Израиле: не мечтай о покое и о том, что он будет достигнут за счет палестинского народа. Наши силы полны решимости дать достойный ответ врагу на его агрессию, которая его застанет врасплох,

– говорится в заявлении "Исламского джихада".

4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 250 ракет. В ответ израильские военные нанесли удар по 120 военным объектам радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава.

Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. А финал конкурса, где определится победитель Евровидения, пройдет 18 мая.