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Ежегодно из Украины за границу выезжает около миллиона граждан, – Климкин

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Заробитчане
Заробитчане

Глава внешнеполитического ведомства считает, что такая негативная тенденция в ближайшее время сохранится.

Об этом сообщает "УНИАН".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что каждый год из Украины за границу выезжает около 1 миллиона граждан Украины. Об этом дипломат сказал в эфире одного из общеукраинских телеканалов.

"У нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно миллион украинцев выезжают ежегодно. Мы считаем, что, к сожалению, эта тенденция в ближайшее время сохранится", – заявил Климкин. Также он привел последние существующие статистические данные относительно тех украинцев, которые проживают в Польше. "Это 1 миллион 400 тысяч украинцев", – сказал Климкин.

"Во Вроцлаве говорят, что там польский и украинский, если не 50 на 50, так точно уже 30 на 70 (процентов)", – добавил он.

Как сообщает сайт в Украине в ukrainianpeopleleaks.com каждые 30 секунд страну покидает один украинец в поисках лучшей работы.

Теги: Новости Украины Заробитчане Рынок труда Новости Польши
Источник: 24 Канал
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