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      Ольга Черненко

      В "ЛНР" запугали всех "достоверной" информацией о наступлении ЗСУ

      560
      Луганск после обстрелов
      Луганск после обстрелов / ipress.ua

      С интервалом в неделю в Луганске сообщают о грядущем наступлении украинской армии на Донбасс. Об этом кричат по местному радио и телевидению как о совершенно достоверных данных местной разведки.

      Вначале нам говорили о том, что будет химическая атака, что нужно приготовить индивидуальные средства защиты... Позже говорили о мистическом 14 декабря, когда будет наступление на мариупольском направлении...

      Теперь говорят о наступлении на Католическое или Христианское Рождество. Хочу спросить, что мне делать с этой "достоверной" информацией – донесением местной разведки? Как мне с этим жить? Брать напрокат противогаз или прикупать свечи-спички? Но пережить летом отсутствие света и воды было намного проще, потому что было тепло. А сейчас? 

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      Лето 2014 года. У моих знакомых квартира на 14-м этаже с электрическими печами. Семья многодетная – четверо детей. Все 14 этажей кроме двух квартир – пустые. Отец семейства не только воду носил на свой 14-й этаж, еще и дрова, а жена готовила между этажами – на площадке... на костре. Они закоптили стену так, что до сих пор видно следы костра.

      Дети спали в лестничном пролете, потому что там, казалось, безопаснее. Иногда к ним на "огонек" заходили соседи с первого этажа. Казалось, что их еда на костре вкуснее. И правда ведь было вкусно, мать так готовила, как будто это была еда не из топора, а ресторанные деликатесы.

      Никому не отказывала, для всех у нее находилась миска супа или каши. А девочки были хоть и взрослые, боялись, плакали часто. Одна начинает, а за ней остальные. Отец им намостил на площадке, вынес одеяла, матрасы. Все вместе спали, так было проще и не так страшно. Отец с сыном ходили за водой и дровами.

      Они вообще из терпеливых, не жаловались ни тогда, ни после. Еще и виноватыми себя чувствовали, что подъезд испортили своим костром – стена черная от копоти.

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      Я говорила после с одной из девочек. Она улыбалась – выжили, как и все вокруг. Даже вкусная еда была, потому что на костре, вот только страшно все время было. Пережив тот страх, больше его не хочется.

      Страшно то состояние паники, когда ум отключается, когда время растягивается, когда инстинкты управляют. Моего знакомого обстрел застал в пути. Он как шел, в чем был, упал на дорогу. Уже после понял, что лежит в куче мягких гнилых абрикос лицом вниз. Так домой и дошел. Говорит, падал после, только заслышав характерные свистящие звуки.

      Меня застал конец июля 2014 года в инфекционном отделении детской больницы, где на все отделение были заняты только две койки. Тогда стреляли сильно, даже окна на всю стену заклеели крест на крест. Спрятаться можно было только в коридоре, где и лежали противогазы на полу.

      Мне тогда так страшно было, что я едва не плакала от страха, от дребезжания стекол, от жары, от отсутствия персонала, от всей обстановки. Поэтому каждое такое вот "донесение" как серпом, по… сердцу, наверное. Кто не пережил – не поймет, не почувствует.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Война на Донбассе Публикации Новости политики война Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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