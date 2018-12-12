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      Ольга Черненко

      Новости в "ЛНР": украшение главной елки, детские утренники, уголовные производства, чистки

      97
      Установление елки в Луганске
      Установление елки в Луганске

      Я живу в "ЛНР", но мне отчего-то очень сложно сказать, чем живет сейчас "республика". Вероятно, именно потому, что я живу здесь, а со стороны многие вещи видятся четче, чем вблизи.

      Да, собирают елку на театральной площади. А это значит, что Новому году быть. Хотя он при любых обстоятельствах будет.

      Еще проводят аттестацию в местной прокуратуре, потому что к работникам прокуратуры накопилось такое количество жалоб граждан ( анонимок от населения), что пора проводить всеобщие чистки и обновлять свои ряды. Об этом нам строго сообщили по радио. Здесь сразу несколько новостей для нас, потребителей местного новостийного продукта: анонимки граждан находят своих адресатов, проводится крупная работа по всеобщему улучшению жизни.

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      Еще новости – Корнет на коне. Это его звездный час, это определенно и очевидно для всех. Он гарцует по сцене филармонии, вручая награды всем милиционерам, дает интервью, принимает поздравления. Он светится от счастья и не скрывает, что это лучший период его жизни – он занимается любимой работой, его ценят, к нему прислушались, он оказался прав. И совершенно не думает ни о каком дальше, потому что свою главную карту из рукава он достал во время и разыграл ее правильно.

      Нам сообщили, что проводится следствие в поиске украинских агентов влияния среди местных депутатов. Я так понимаю, что после этой новости не только рядовые слушатели ухмыльнулись – вздрогнули и сжались все местные депутаты. Если судить по тем же местным новостям, украинским агентом влияния может оказаться просто каждый, любой человек даже самой выдающейся должности и с самыми яркими заслугами перед "республикой".

      Снова вспомнили Павла Дремова. И как принято говорить у местных журналистов, "мы не были знакомы лично, но судя по отзывам его коллег, мне кажется, будто я потеряла дорого мне человека". Он не так долго работал на благо "республики", как мне кажется. А сколько же он после себя оставил – увешаны стены его фотографиями в офисе медиа-группы "Казачье радио", созданной в его честь, последователи вспоминают его так, будто он все время рядом. Вот уж поистине неисповедимы пути…

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      О ком-то забывают напрочь и сразу, а кто-то живет в сердцах еще года. А вообще, это счастье попасть в обойму хороших для местных "властей".

      Для народа – вопрос другой. Люди воспримут все так, как ему умело подадут местные СМИ. Важнее, как это увидит "власть" и почувствует ли она угрозу в ком-то для себя.

      После очередной волны открытий преступников из вчерашних властьимущих, в очередной раз напрашивается вывод, что лучше от всего держаться в стороне. На том безопасном расстоянии, когда даже работая в "министерстве" ты всего лишь помощник повара, а никак не правая рука "министра".

      В очередной раз, просматривая новости, удивляешься тому, как переменчива жизнь здесь. Но даже с этими переменами она движется: украшается главная елка "республики", готовятся утренники. А параллельно с этим идут чистки в местной "власти", возвращаются занятые самозахватом дома, открываются уголовные производства на вчерашних властьимущих и сегодняшних беглых преступников.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Публікації Новорічні свята Новини політики Новини Луганська ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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