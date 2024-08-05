Об этом говорится в обзоре аналитиков Института изучения войны (ISW). Отмечают, что Украина официально заявила о получении первых истребителей F-16 от партнеров.
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Истребителей недостаточно
При этом полученного количества недостаточно для достижения ощутимого результата как в противовоздушной обороне, так и на фронте.
Поскольку Украина нуждается в гораздо большем количестве истребителей F-16, чтобы расширить возможности противовоздушной обороны.
Для более безопасного использования F-16 и устранения риска их поражения, Воздушным силам также следует регулярно уничтожать системы противовоздушной обороны в российском тылу и на временно оккупированных территориях Украины,
– говорится в отчете.
При этом аналитики добавили, что для поражения этих целей, украинские защитники должны использовать западное вооружение.