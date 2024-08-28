Об этом сообщил аналитик Forbes Дэвид Экс. По его словам, впоследствии F-16 будут нацеливаться на российские истребители и батареи ПВО.

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F-16 будут выполнять патрулирование с целью противовоздушной обороны

По словам эксперта, сначала было ясно, что украинские ВВС будут использовать F-16 с целью противовоздушной обороны. Эти самолеты были замечены с ракетами "воздух – воздух" AIM-9 с инфракрасным наведением и AIM-120 с радиолокационным наведением, однако на них не было обнаружено вооружение класса "воздух-земля".

Интересно! Хотя F-16 прекрасно совместимы с лучшими противорадиолокационными ракетами западного производства и бомбами с GPS-наведением, их основное применение в Украине сосредоточено на воздушной обороне.

В Forbes пишут, что F-16 будет использоваться для задач патрулирования и противовоздушной обороны. В условиях постоянных воздушных атак на Украину ее вооруженные силы вынуждены задействовать все доступные средства для отражения ежедневных налетов.

Модернизированные истребители 1980-х годов выпуска достаточно хорошо оснащены для этой роли. Украинские ВВС вооружают свои F-16 1980-х годов старыми AIM-120B 1990-х годов, которые действуют на расстоянии до 40 миль. Для более близких боев F-16 оснащены ракетами AIM-9L/Ms, впервые представленными в 80-х годах, которые могут поражать цели на расстоянии нескольких миль, следуя их инфракрасным сигналам,

– говорится в статье.

Аналитик отмечает, что, хотя ракеты класса "воздух – воздух" не являются самыми современными, они все же надежны и присутствуют в арсеналах союзников Украины. Украинские ВВС смогут легко поддерживать свои F-16 в боевой готовности, даже если в течение следующего года будет получено еще больше одномоторных истребителей.

Задачи для F-16 будут расширяться

В анализе отмечается, что использование F-16 будет увеличиваться.

"Первые вылеты украинских F-16 были направлены на российские крылатые ракеты, которые не могут отстреливаться. По мере поступления истребителей и расширения задач украинских ВВС F-16 могут вступать в бой с целями, которые могут отстреливаться: истребители и батареи ПВО российских ВВС", – отметили аналитики.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что самолеты F-16 сбили российские крылатые ракеты во время большой атаки, произошедшей 26 августа.