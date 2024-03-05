Журналисты 24 Канала заметили перебои в фейсбуке примерно в 17:20. Работников редакции массово выбило из своих аккаунтов. Как выяснилось, такую проблему сейчас фиксируют во всем мире.

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В Facebook и Instagram масштабный сбой

Пользователей Meta массово выбило из фейсбука, мессенджера и инстаграма. Зайти повторно невозможно. В частности фейсбук выдает "неправильный пароль" несмотря на то, что данные введены правильно.



Скриншот из фейсбука

В инстаграме пользователей, которых не выбросило, лента все равно не обновляется. А аккаунты не загружаются и сейчас выглядят вот так:



Скриншот из инстаграма

Стоит заметить, что приложение сообщает об "отсутствии подключения к Интернету", несмотря на то, что с Интернетом все в порядке.

Впоследствии выяснилось, что с перебоями работает и видеохостинг YouTube. У некоторых пользователей он открывается, а у некоторых – нет.



Скриншот с ютуба

Внутренние системы Facebook также перестали работать

Издание DailyMail.com со ссылкой на источники в Facebook, сообщает что внутренние системы компании также перестали работать, что могло привести к масштабному сбою.

Перебои ощущаются как и в приложениях социальных сетей, так и на вебсайтах по всему миру.

В 17:52 представитель Meta Энди Стоун в соцсети X заявил, что компании известно о проблемах с Facebook и Instagram.

Мы знаем, что люди имеют проблемы с доступом к нашим услугам. Мы сейчас над этим работаем,

– написал он.

Платформа DownDetector, которая отслеживает отключения онлайн, по состоянию на 17:55 показывает, что более 566 000 американцев имеют проблемы с Facebook, более 36 000 сообщили о том же с Instagram, а на Messenger чуть больше чем 13 000 жалоб.

Впоследствии пользователи начали массово жаловаться и на YouTube – пока подано более 1 000 жалоб.

Стоит заметить, что это не окончательные данные – они постоянно обновляются.

Обновление. Примерно в 18:29 фейсбук заработал, однако в инстаграме до сих пор сбой.

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Другие сервисы тоже работают со сбоями

DownDetector также начал фиксировать сбои на других популярных сервисах, в частности от Google, а также в Х, WhatsApp, ТикТок, Discord и других.

Более того, перебои зафиксированы в группах телекоммуникационных компаний T-Mobile и AT&T.