Администраторов сообщества предупреждали о нарушении из-за публикаций пропавших людей и найденных документов. Тогда такие сообщения перестали публиковать.

К теме Нарушает стандарты сообщества: Facebook забанил одну из крупнейших львовских групп

Facebook в очередной раз забанил сообщество "Варта 1"

Сообщество "Варта 1" блокируют не впервые. В сентябре 2017 года Facebook забанил группу по обвинению в мошенничестве и религиозной нетерпимости. За несколько дней сообщество возобновило свою деятельность.

Через некоторое время, 4 января 2019 года, группу, которая в то время насчитывала более 430 тысяч участников, окончательно удалили. Тогда администраторы создали новое сообщество "Варта 1". Там обнародовали информацию о ДТП, розыске людей, найденных вещах и документах.

Основатель группы депутат Игорь Зинкевич рассказал, что за несколько недель до блокировки Facebook предупреждал администраторов о нарушениях.

Facebook начал предупреждать нас, что сообщение о розыске людей с публикацией их личных данных и фото, а также публикации найденных документов является нарушением конфиденциальности, поэтому мы прекратили публиковать такие объявления,

– отметил Зинкевич.

В официальном объяснении Facebook от 12 июля говорится, что группа "Варта 1" нарушает правила сообщества в отношении насилия и подстрекательства.



Группу "Варта 1" заблокировали / Фото ZAXID.NET

Пользователи создали новую группу

Зинкевич отметил, что сейчас создавать новое сообщество не планируют. Однако позже в телеграм-канале "Варта 1" сообщили, что администраторы создали новую группу с одноименным названием.

"Учитывая алгоритмы Facebook и непонимание основателей соцсети, как она на самом деле помогает людям, надо искать альтернативу, поэтому пока мы не видим целесообразности создавать новую группу. Собрать более 350 тысяч участников в течение полутора лет – это мощно", – добавил Зинкевич.

По его словам, люди хотят объединяться, но ресурс Facebook не дает им возможности свободно общаться.

Заметьте! Фейсбук-сообщество "Варта1" создали во время Революции Достоинства. Там львовяне могли общаться и информировать друг друга о правонарушениях в городе. Позже на базе группы создали телеграм-канал и сайт "Варта 1". В 2020 году активисты сообщества создали политическую партию и прошли во Львовский горсовет.