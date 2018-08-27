Facebook удалил аккаунт украинофобного видеоблогера Шария
Администрация соцсети Facebook удалила страницу известного пророссийского видеоблогера Анатолия Шария.
Об этом на своей странице сообщила его жена Ольга.
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"У Анатолия Шария удалили основной аккаунт с 280 000 подписчиков. Без объяснения причин, без писем, без сообщений", – прокомментировала Шарий.
Жена блогера убеждена, что такой шаг администрации Facebook связан с политическими процессами в Украине.
Это следует расценивать как начало предвыборного сезона?
– отметила далее жена видеоблогера.
Свое мнение по поводу закрытия своего аккаунта в Facebook выразил и сам Анатолий Шарий. Он на своем Youtube-канале разместил соответствующий видеоблог. Он также уверен, что закрытие его страницы в Facebook связано с политикой.
Кто такой Анатолий Шарий?Пророссийский журналист и блогер, бежал из Украины в 2012 году и попросил политического убежища в Литве. Он находился под двумя подписками о невыезде, но по чужому паспорту отправился в Москву, а затем – в Нидерланды. Был объявлен во всеукраинский розыск.
С конца 2013 года Шарий активно критикует действия украинской власти и занимает откровенно пророссийскую позицию. Называет себя "борцом с украинским пропагандой", якобы развенчивая фейки, публикуемые в украинских СМИ. Уже несколько лет журналист скрывает свое местонахождение от украинских правоохранительных органов.