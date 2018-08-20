Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве

С линией разграничения появилось множество новых состояний, о которых мы не думали никогда раньше, потому что думать об этом повода не было никакого. Например, секретность.

Думал ли кто-то из нас о том, что вокруг него множество секретов, о которых нельзя говорить вслух, которые нельзя фотографировать и передавать кому-то? Ну, наверное, и раньше были те, кто работал в особых отделах и с особыми бумагами под грифом "Секретно", но с разграничением в 2014 год оказалось, что секретов вокруг нас так много, что простому человеку запутаться в них проще простого.

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Это уже сейчас все понимают, что "военные объекты" ни в коем разе нельзя фотографировать, потому что были прецеденты, когда человек не ведая, что это секретный объект, не прячась снимал его про просьбе довоенного владельца это уже национализированного объекта. Вы, наверное, в курсе, что было дальше – задержание, долгое удержание под стражей, следствие, подозрение в шпионаже и волынка эта на год с лишним для девушки, которая пришла сфотографировать вчерашний банк по просьбе приятеля. Она даже не пряталась, когда фотографировала, не понимая, каким снежным комом для нее обернется будто бы невинная просьба друга.

Я была свидетелем, когда местные "военные" внезапно задержали девушку за то, что она фотографировала также, не прячась, мост на Станицу. Шла с матерью. Куча сумок – баулы, потные лица, жара. И она вдруг начинает фотографировать мост и реку. К ней подскочили, отвели в сторону, забрали телефон. Долгая беседа, вопросы, просмотр отснятого материала. Девушка – на вид школьница – двух слов не могла связать от страха, отчего она решила снять реку и этот мост. Может быть, в ее коротенькой жизни этот переход был одним из ярких впечатлений, аналогов которому не было, может быть, она не знала, что это категорически запрещено во избежание разглашения расположения мест дислокации "военных". Но даже со стороны эта беседа была страшной – мать бьется в истерике и заламывает руки, девушка плачет от страха, "военные" наседают с вопросами, а все невольные свидетели делают вид, что не замечают ничего и не поднимают глаз.

Я знаю пару человек, кого еще в 2014 году задержали за то, что они бродили в районе боевых действий. Девушку удерживали после больше полугода – кормили, она жила в "комендатуре", не имея возможности ее покинуть. Она была задержанной, отрабатывая свою повинность мытьем посуды на кухне и уборкой столовой. Она так и не смогла пояснить, что делала рядом с передовой. Ее робкие, как и она сама, попытки что-то пояснить звучали странно: "Ходила…Гуляла…" То ли она была наводчицей и так успешно маскировалось после под человека с низким интеллектом, но самое странное было в другом – она попросила после взять ее на "службу" хоть кем-нибудь. Ее уже готовы были отпустить – присмотрелись, что она по жизни странная, что от нее не добиться ничего, а она не захотела уходить – привыкла жить в режимном объекте.

Но одно дело, когда история имеет какой-то относительно счастливый конец, и совсем другое, когда человека задерживают по обвинению в шпионаже и измене Родине. А это, на минуточку, пожизненный срок по местным законам. И уже не посудомойкой в "комендатуре", а в местах лишения свободы на все обозримое будущее. Думаете, я шучу? О таких вот задержанных сообщают в местных новостях регулярно. И это очень страшно, потому что в предательстве могут обвинить по самому незначительному факту.

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