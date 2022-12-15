Дубль Хулиана Альвареса и "гол плюс пас" от Лионеля Месси вывели Аргентину в финал Мундиаля в Катаре. Предстоит решающая встреча с действующими чемпионами мира французами.
Подробнее о матче Месси в шаге от Кубка мира: Аргентина эффектно вышла в финал ЧМ-2022 – видеообзор матча
Невероятно трогательное празднование
После поединка тысячи аргентинских болельщиков наводнили местные улицы родной страны. Счастливые фанаты праздновали выход в финал своей сборной с танцами и песнями. Фанаты пели о третьем титуле чемпионов мира для Аргентины. Ранее это звание сборная из Латинской Америки приобретала в далеких 1977/1978 и 1985/1986 годах.
С квадрокоптера люди как муравьи заполонили аргентинские улицы.
Фанаты Аргентины отпраздновали выход в финал ЧМ-2022 / Фото YC Sports
Был в этом ярком праздновании символический момент. Аргентинские болельщики собрались у дома легенды национальной команды Диего Марадоны, скончавшегося 25 ноября 2020 года. Фанаты посвятили этот успех нынешней сборной на ЧМ-2022 обладателю "руки бога".
Болельщики после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022 / Фото YC Sports
Интересно, что в этот момент нынешний владелец дома бывшего футболиста был дома и открыл двери для болельщиков сборной Аргентины, которые смогли увидеть своими глазами, где жил культовый аргентинский футболист.
Франция по пути к финалу одолела главную сенсацию Мундиаля в Катаре – Марокко (2:0).