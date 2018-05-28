Фанаты избили украинского тренера после разгромного поражения и вылета команды

Накануне в Полтаве проходил футбольный матч между местным одноименным клубом и одесским "Черноморцем" за право выступлений в Премьер-лиге. Сразу после игры фанаты "моряков" с кулаками набросились на тренера своей команды Константина Фролова.

Дело в том, что ФК "Полтава" представляет Первую лигу, но поскольку коллектив занял второе место в турнирной таблице, то соответственно получил право участвовать в переходных матчах за право выступлений в высшем дивизионе. Соперником полтавчан стал одесский "Черноморец", который разместился на предпоследней одиннадцатой позиции в Премьер-лиге.

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Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "моряков", а во второй разгромную викторию (3: 0) уже отпраздновали полтавчане, поэтому в следующем сезоне одесская команда вынуждена будет снизиться в классе.



Как пишет ресурс "Odessa.online", это сильно не понравилось фанатам команды, которые и набросились на тренера. А произошло это, когда наставник после игры подошел к трибуне, чтобы поблагодарить их за поддержку и, судя по всему, извиниться за то, что команда не выполнила задачу сохранения места в Премьер-лиге,



"Несколько особенно агрессивно настроенных болельщиков решили не тратить время на разговоры и выразили свое возмущение серией ударов по голове наставника "Черноморца", которому пришлось срочно покинуть место происшествия. Результат – гематома вокруг левого глаза", – отмечают журналисты.



Избитый Константин Фролов попал в эфир одного из украинских телеканалов

Также издание предполагает, что, вероятно, именно по этой причине Константин Фролов не присутствовал на послематчевой пресс-конференции.

К слову, ранее 24 Канал сообщал, что часть помещений стадиона "Черноморец" в Одессе выставили на продажу.