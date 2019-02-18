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      Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада

      ЦРУ. За кадром 150 Читати новину українською

      Україну накрив тарифний армагедон. Українці не знають, що робити із отриманими платіжками за газ. Однак, чи обґрунтовані шалені цифри у платіжках і як діяти громадянам.

      Норми споживання газу

      У січні українці отримали платіжки за грудень із нормами, завищеними майже в три рази. Відтак, якщо раніше на людину припадало 3,3 кубометра на місяць, то одразу стало 8,9, у грошах – це 22 гривні проти 89 гривень. І все це на рівному місці.

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      Газові компанії пішли до суду із вимогою скасувати постанову кабміну 2016 року про зменшені норми споживання, аргументуючи формальними порушеннями при її ухваленні. Суд задовольнив позов та по суті повернув усю країну до норм 90-х років, коли газ використовували для підігріву води у каструлях.

      тарифи на газ
      Україна повернулась у 90-ті роки

      Нині, коли в кожній другій квартирі є електрочайники та бойлери, такими дідівськими методами воду не гріють. Але слуги Феміди вирішили погратися у машину часу. Тож не економте блакитне паливо та грійте тепер воду у каструлях на плиті як у 90-х роках. Якщо відкинути жарти, зовсім нежартівливими виявились рахунки. Для великих родин вони із малопомітної для бюджету суми 100 гривень збільшились одразу до 300-400 гривень.

      Фізично використати такий об'єм газу нереально. Для чого це зробили? Аби облгази, які здебільшого приватні та левова частка яких підконтрольна олігарху-втікачу Дмитру Фірташу, легко могли списувати зайві сотні чи навіть тисячі кубометрів, за які населення вже змусили заплатити.

      Платити чи не платити?

      Що це? Відвертий грабунок посеред білого дня. Абсурдність ситуації розуміють усі, але як правильно вчинити юридично? Платити по рахунках чи ігнорувати та накопичувати борги?

      Прем'єр Гройсман, міністр соцполітики Рева з блакитних екранів закликали споживачів ігнорувати платіжки. Але гарячі промови урядників аж ніяк не зменшували борги споживачів за виставленими рахунками.

      гройсман
      Володимир Гройсман

      8 лютого уряд видав нову постанову про зменшення норм споживання газу і закликав платити по-новому. Здавалося, облгази миттєво мали б зробити перерахунок. Та дотепер цього не зробили. На споживачах висять борги, а січневі платіжки у лютому затримуються. Мовляв газові компанії обмірковують, як уникнути перерахунку боргів та лишитися із жирним плюсом?

      Ось, до прикладу, столична компанія "Київгазенердіжі", що постачає блакитне паливо киянам – дочка ПАТ "Київгаз". Компанія, до речі, з орбіти активів родини "опоблоківця" Юрія Бойка. Ця компанія день у день надіслала киянам платіжки із захмарними цифрами, і ця компанія не поспішає із перерахунком. На її офіційному сайті другий тиждень поспіль для споживачів недоступний особистий кабінет.

      бойко
      Юрій Бойко

      Індивідуальні лічильники

      А чи замислювались ви, чому такі фінти із тарифами відбулися у такий ризикований період – прямо напередодні виборів? Нащо зайвий раз нервувати в такий спосіб населення? Може, саме для того, щоб показати населенню, що чинна влада турбується про населення та готова протистояти ненажерливим газовим магнатам?

      Нова постанова уряду про нове-старе затвердження зменшених газових норм так само має непевну юридичну позицію. І жодних гарантій, що облгази в черговий раз скасують її у суді, зачепившись за якусь на перший погляд незначну формальність. Адже ми це вже проходили.

      І єдиний вихід позбутися нервового відчуття в очікуванні чергової захмарної платіжки – встановити індивідуальний лічильник газу. І платити виключно за те, що спожив насправді. Але є одне важливе і доволі суттєве "але". Ціна питання. Лічильник у середньому коштує тисячу гривень. Чи всі споживачі в змозі встановлювати їх власним коштом? Очевидно, що ні.

      І знову "Бетмен" прем'єр Гройсман летить на допомогу. Він пропонує зобов'язати газові компанії встановлювати лічильники безкоштовно для споживачів. Мовляв, їхня вартість вже закладена в тариф. Однак газовики чинять опір. Кажуть, у збиток собі робити цього не будуть.

      Ми питали про такі перспективи в тої самої столичної "Київгазенерджі". Там відхрещуються від урядових пропозицій. Мовляв, 300 тисяч лічильників лише для Києва – занадто дороге задоволення, тариф реально покриває не більше 12%.

      Звісно, куди вигідніше виставляти рахунки з утричі збільшеними нормами споживання та отримувати відповідну маржу. У чому іще небезпека газових платіжок із намальованими боргами. Це така собі кабала для споживача.

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      Поки борг не списаний чи не погашений, а ми ж усі чули, що високі мужі закликають платити за старою схемою, розірвати договір із газовою компанією неможливо. У майбутньому, коли на газовому ринку з'явиться реальна конкуренція, отак просто перезаключити договір виявиться неможливим.

      Прикро, що усі ми – пішаки в руках віртуозів газових схем. Єдиний шлях до незалежності – свій власний лічильник.

      blog_ava
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      Автор: Татьяна Мартынюк
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Коммунальные услуги Газ Тарифы на газ Тарифы Владимир Гройсман ЦРУ. За кадром
      Источник: 24 канал
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