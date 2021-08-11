Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. По его словам, США пытались сделать Афганистан государством с современными ценностями и установить там верховенство права.

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"Это поражение не только американцев, а всего цивилизованного мира. Если США пришли туда для установления демократии и им это не удалось, это поражение на пользу другим", – заявил Фараджаллах.

Талибан получил американское финансирование и оружие

Если в Афганистане проиграла демократия, новые силы, которые придут к власти, будут вести там свою политику. Талибан заявил, что будет амнистировать любого из представителей власти, если те перейдут на его сторону. Таким образом движение наращивает сторонников и оружие.

Вся американская кампания – финансирование и вооружение полностью переходят в руки талибов,

– отметил Фараджаллах.

Редактор подчеркнул, что жители Афганистана не рады видеть талибов у власти, уже есть немало беженцев в соседние страны. Тревожные сигналы есть и для Таджикистана и Узбекистана, особенно после заявлений Шойгу, что талибы дальше своих границ не пойдут.

"Движение Талибан является террористической организацией, поэтому когда я слышу заявления американских властей, что они готовы признать любую власть в Афганистане, такое ощущение, что США бросают страну", – подчеркнул Фараджаллах.

Мохаммад Фараджаллах о ситуации в Афганистане: смотрите видео 24 канала

Крупные игроки вокруг Афганистана

После ухода США, в регионе вокруг Афганистана осталось немало крупных игроков – Китай, Пакистан и Россия. В отношении Китая эксперт пока не берется прогнозировать дальнейшие действия.

"Иран не будет сидеть сложа руки и попытается получить влияние", – акцентировал Фараджаллах.

По его словам, Пакистан уже имел несколько нападений террористов и будет следить за ситуацией. Узбекистан и Таджикистан нуждаются в подъеме.

В то же время Турция и Катар еще при администрации Трампа участвовали в переговорах и преуспели. Сейчас Катар вообще говорит о ситуации в Афганистане. У Турции есть немало своих проблем и вряд ли она возьмет на себя дополнительную.

Два сценария в Афганистане

Дальнейшее развитие ситуации в Афганистане, по мнению Фараджаллаха, имеет два сценария:

к власти придет Талибан и страну поделят;

захватить власть могут пуштуны.

При первом сценарии отдельные регионы могут получить поддержку соседних стран в противостоянии террористам. Тогда Афганистан станет вторым Йеменом или Сомали, где постоянная гражданская война ради войны. В таких обстоятельствах процветает наркоторговля, контрабанда и обучение большего количества террористических группировок.

Обратите внимание! После захвата города Шеберган в Афганистане, талибы решили освободить заключенных из тюрем. Выпустили 700 осужденных мужчин и 30 женщин. Таким образом "Талибан" пытается увеличить количество своих сторонников.

Если власть захватят пуштуны, которые составляют основную часть населения Афганистана, они могут образовать монобольшинство. Журналист убежден, что с таким форматом можно достичь определенных результатов в переговорах.