Мы говорили, что фашизм придет в Россию с Путиным и оказались правы. Фашистская мгла уже сгустилась.

Мы уже живем в этой атмосфере, дышим этим воздухом, я имею в виду тех, кто остался в нашей стране. И с одной стороны, конечно, это пролог к трагическим событиям.

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Мы читали книжки и знаем, чем это кончается.

С другой стороны – это шанс, что режим рухнет, ведь режимы, которые переходят к такой жесткой конфронтации с собственным народом и с остальным миром долго не сохраняются. Он не сможет функционировать долго даже с теми материальными ресурсами, которые сейчас скоплены за счет украденных национальных природных богатств. Поэтому, может быть, это неизбежная дорога в будущее.

Важно вспомнить, что обо всем предупреждали.

Много лет мы говорили, что это неизбежно случится. И много лет на нас показывали пальцем, говорили о том, что мы враги эволюционного пути развития, что мы хотим революции, что если мы будем так себя вести, то в Россию придет фашизм, потому что если не Путин, то фашисты.

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На что мы отвечали, что фашизм придет в Россию с Путиным и оказались правы.

И то, что нам было понятно во второй половине первого десятилетия этого века, к сожалению, материализовалось. И те моменты, окна возможности, которые захлопывались очень быстро, как в декабре 11-го года, были упущены потому, что доминировала позиция о том, что с режимом надо будет договариваться. Что там всегда будут какие-то Медведевы, которые всегда будут говорить, что "свобода – лучше, чем несвобода" что Путин – это проходящее, что Россия будет все-таки развиваться в правильном направлении и вообще у нас есть много позитива.

Поэтому мы оказались там, где оказались и существенную роль здесь сыграла деятельность разного спектра не соглашателей, а тех оппозиционеров, которые верили в эволюцию режима, препятствовали созданию единого фронта против нарождающейся путинской диктатуры.

Интересно, что даже сегодня, на фоне тотальных репрессий и подготовки к потенциальному закрытию страны, мы все равно слышим какие-то голоса о том, что не надо драматизировать, не надо приукрашивать события. И, к сожалению, это то, что во многом продолжает предопределять исход противостояния общества с режимом.