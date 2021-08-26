Что высмеивали россияне

Российские пропагандисты устроили настоящую истерику из-за празднования в Украине Дня Независимости. Один из самых мощны неядерных взрывов в районе пуканов в истории человечества состоялся у российских пропагандистов.

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"Фашизм"

В так называемой "колыбели европейского фашизма" по версии роспропаганды было всё: от зигующих толп женщин с детьми до натовских недосолдатов.

Не было и нет в Украине, говорят, только одного – независимости. В припевку повторяя нарратив о внешнем управлении Западом. А так Кремль как будто бы прям не нарушает украинские границы и не захватывает территории.

Страшно представить, но в Киеве, оказывается, назиговались на День Независимости все вдоль и поперек так, что руки теперь болеть будут аж до 14 октября – Дня защитника Украины.

Какими улицами ходила зигующая толпа – непонятно. Депутат госдумы Пётр Толстой доказательств не предоставил. Вероятно, у него там свой "русский Киев" в палате.

Вероятно, просто все, кто подобное видел или даже снимал на видео уже висят на столбах в центре Славянска. Распятые в трусиках.

Украинские партнеры

Российские пропагандисты, напротив, абсолютно не стесняются демонстрировать свой антисемитизм даже в прямом эфире. На фашистских шуточках решили не останавливаться. Пропагандисты еще решили высмеять украинских партнеров.

Но проблема в том, что придраться по факту ж не к чему. Техника НАТО и армия не поддается сомнению. Это ж не её теряют прямо посреди дороги, как под Южно-Сахалинском.



Потеряли танк под Южно-Сахалинском / Скриншот с видео

Ну, или как недавно другой российский танк вообще оказался на свалке. Поэтому российским пропагандистам пришлось изощриться. Оказалось, что американских военных рост не тот.

Странно, что еще не посмеялись над ростом президента, как главнокомандующего армией. Хотя, тут ситуация сложнее. Так сказать, камень в свой же огород. Главное для президента, по мнению пропагандистов, чтоб лидер серьезный был и шутки не шутил.

Украинская техника

Зато на федеральном телевиденье попытались придраться к украинской технике. Правда, и тут дали маху.

Если что, клейкую ленту часто используют при покраске техники под камуфляж. В частности, боевой транспорт сперва обклеивают скотчем, затем наносят краску, после чего скотч снимают, и вуаля – на его месте остаются светлые пиксели.



Военные срывают этот скотч со свеженькой техники / Фото "РБК-Украина"

Речь Зеленского

Неудачно придрались в России и к речи украинского президента и его заявлению о том, что День крещения Руси-Украины теперь будет Днем Украинской Государственности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров попытался пошутить над тем, что украинские власти скоро приватизируют праздник Нового года.

О чем говорится У Лаврова полыхает: говорит, что Украина присвоила День Крещения Руси

Вероятно, Сергей Лавров забыл, что 20 декабря 1699 года именно Петр I подписал указ о переходе России на новое летоисчисление и переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января.

Речь Зеленского на Дне Независимости: видео

Тем более, очень смешно выглядит, когда представитель страны, которая претендует на французское шампанское, князя киевского Володимира и украинский Крым делает подобные заявления о приватизации.