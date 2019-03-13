Федерация профсоюзов Украины поддержала Социальную доктрину Юлии Тимошенко
42 всеукраинские профсоюзные организации, которые насчитывают несколько миллионов членов, поддержали Социальную доктрину, что является составной Нового курса Юлии Тимошенко.
Такое решение было принято сегодня в Киеве после встречи профсоюзного актива страны с лидером "Батькивщины" в пределах диалога "Украина: через экономический рост к новым социальным стандартам", об этом говорится на сайте партии.
Зато Юлия Тимошенко пообещала тесно сотрудничать с профсоюзами после избрания ее на пост Президента Украины.
Как отметила Председатель партии, вместе с ней над Социальной доктриной, пошаговым планом действий, который обеспечит уровень доходов, как в соседней Польше, работала большая отечественная интеллектуальная команда.
Новой власти, по мнению Юлии Тимошенко, удастся вдвое уменьшить налоговое давление, внедрить абсолютно новую денежно-кредитную политику, что откроет доступ к кредитам под 2-3% годовых для ипотеки и построения собственного бизнеса, перейти на персонифицированную систему пенсионного обеспечения, ввести страховую медицину и снизить вдвое цены на газ.
"Я верю, что мы это сделаем быстро. Но без вас сломать систему невозможно. Сейчас у нас есть возможность победить и на президентских, и на парламентских выборах", – отметила Председатель партии.
Приоритетом для следующего президента станет воспитание, интеллект и образование, которое должно быть доступным для всех граждан, независимо от уровня их доходов: "Бесплатное и качественное образование – это магнит, который притягивает в страну талантливых людей".
Положительных изменений, в частности возвращения внимания государства к проблемам педагогов, ожидает Председатель Киевского профсоюза образования и науки Александр Яцун. Он надеется, что новая власть сделает ставку на интеллект, будет заботиться о педагогах и ученых и они будут получать зарплаты не меньшую, чем в странах ЕС.
Юлия Тимошенко также отметила, что кардинальные изменения в стране невозможны без изменения системы власти. И поможет в этом Новая Конституция, которая будет принята на всеукраинском референдуме. В предложенном Юлией Тимошенко Основном законе будет "целый раздел о профсоюзах и профильных организациях, которые будут принимать реальное участие в разработке государственных решений, направленных на развитие страны".
Как отметил председатель ФПУ Григорий Осовой, лидер "Батькивщины" пока – единственный кандидат в президенты, который откликнулся на предложение Федерации о встрече с профсоюзным активом.
Напомним, в 2015 году Юлия Тимошенко как лидер партии "Батькивщина" подписала с ФПУ Меморандум о сотрудничестве.