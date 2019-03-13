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      Федерация профсоюзов Украины поддержала Социальную доктрину Юлии Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      42 всеукраинские профсоюзные организации, которые насчитывают несколько миллионов членов, поддержали Социальную доктрину, что является составной Нового курса Юлии Тимошенко.

      Такое решение было принято сегодня в Киеве после встречи профсоюзного актива страны с лидером "Батькивщины" в пределах диалога "Украина: через экономический рост к новым социальным стандартам", об этом говорится на сайте партии.

      Зато Юлия Тимошенко пообещала тесно сотрудничать с профсоюзами после избрания ее на пост Президента Украины.

      Как отметила Председатель партии, вместе с ней над Социальной доктриной, пошаговым планом действий, который обеспечит уровень доходов, как в соседней Польше, работала большая отечественная интеллектуальная команда.

      Новой власти, по мнению Юлии Тимошенко, удастся вдвое уменьшить налоговое давление, внедрить абсолютно новую денежно-кредитную политику, что откроет доступ к кредитам под 2-3% годовых для ипотеки и построения собственного бизнеса, перейти на персонифицированную систему пенсионного обеспечения, ввести страховую медицину и снизить вдвое цены на газ.

      "Я верю, что мы это сделаем быстро. Но без вас сломать систему невозможно. Сейчас у нас есть возможность победить и на президентских, и на парламентских выборах", – отметила Председатель партии.

      Приоритетом для следующего президента станет воспитание, интеллект и образование, которое должно быть доступным для всех граждан, независимо от уровня их доходов: "Бесплатное и качественное образование – это магнит, который притягивает в страну талантливых людей".

      Положительных изменений, в частности возвращения внимания государства к проблемам педагогов, ожидает Председатель Киевского профсоюза образования и науки Александр Яцун. Он надеется, что новая власть сделает ставку на интеллект, будет заботиться о педагогах и ученых и они будут получать зарплаты не меньшую, чем в странах ЕС.

      Юлия Тимошенко также отметила, что кардинальные изменения в стране невозможны без изменения системы власти. И поможет в этом Новая Конституция, которая будет принята на всеукраинском референдуме. В предложенном Юлией Тимошенко Основном законе будет "целый раздел о профсоюзах и профильных организациях, которые будут принимать  реальное участие в разработке государственных решений, направленных на развитие страны".

      Как отметил председатель ФПУ Григорий Осовой, лидер "Батькивщины" пока – единственный кандидат в президенты, который откликнулся на предложение Федерации о встрече с профсоюзным активом.

      Напомним, в 2015 году Юлия Тимошенко как лидер партии "Батькивщина" подписала с ФПУ Меморандум о сотрудничестве.

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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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