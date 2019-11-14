13:21
14 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Горка для русских детей из венков и крестов. Сталин помогает " Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:47, 13 ноября
      Вести.UA: путь Ильи Кивы к Джокеру. Юлия Тимошенко показала настоящее лицо
      Вєсті.UA
      19:36, 13 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Федерация работодателей обратилась к Зеленскому и Гончаруку на защиту компании Бахматюка

      9 Читати новину українською
      Федерация работодателей обратилась к Зеленскому и Гончаруку на защиту компании Бахматюка
      Федерация работодателей обратилась к Зеленскому и Гончаруку на защиту компании Бахматюка

      Федерация работодателей Украины обнародовала сегодня открытое обращение к президенту и премьер-министру.

      В заявлении федерация призывает не уничтожать инвестиционный климат в стране громкими обысками и задержаниями в контексте дела рефинансирования VAB банка и рассмотреть возможность реструктуризации задолженности компании Олега Бахматюка ради сохранения 27 тысяч рабочих мест и возвращения задолженности банка в бюджет.

      В своем обращении Федерация отмечает, что процессуальные действия по этому и другим делам происходят таким образом, который негативно влияет на инвестиционный климат в стране: "Федерация работодателей Украины крайне обеспокоена последними событиями, связанными с действиями силовых и правоохранительных органов, которые, на наш взгляд, носят в основном показательный характер и имеют мало общего с действительно справедливым и беспристрастным досудебным расследованием возможных правонарушений в сфере экономики и общественных финансов. Подобные случаи, которые сейчас участились, крайне негативно влияют на инвестиционный климат в Украине, и вызывают неверие в провозглашенные руководством государства принципы справедливости, равенства и защищенности всех граждан».

      Кроме того, комментируя обвинения в адрес руководителей и владельцев «VAB Банка», Федерация отмечает, что владелец банка и компании "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк неоднократно в течение последних лет предлагал обеспечить выплаты 8 млрд грн. в бюджет страны по механизму реструктуризации и обращался с такими предложениями к руководству НБУ, не получив ответа. "Федерация работодателей Украины также неоднократно выступала с инициативами по урегулированию ситуации вокруг "Укрлендфарминг" на основе конструктивной позиции владельца VAB-банка Олега Бахматюка, но они к сожалению игнорировались руководством НБУ. При этом следует иметь в виду, что "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших работодателей аграрной отрасли, который обеспечивает работой около 27 000 украинцев, удерживая их от трудовой миграции за границу и предлагая достойные зарплаты на селе. Отказ государства от конструктивного диалога с владельцем "VAB Банка" и "Укрлендфарминг" может нанести вред не только интересам государственного бюджета, а и инвестиционному климату в Украине".

      Компания, которая оказалась заложником ситуации, является крупным экспортером и налогоплательщиком, важным элементом украинского экономического потенциала, заявляет ФРУ. "Ситуация может быть введена в конструктивное русло ради сохранения рабочих мест, поступления налогов в бюджет и поддержки инвестиционного климата в стране, тем более, что владелец "Укрлендфарминг" предлагает выплату 8 млрд грн. в бюджет страны по механизму реструктуризации. Что, по мнению украинских работодателей, может расцениваться не только как жест доброй воли, но и как признак ответственности и стремления конструктивного решения ситуации не только в интересах компании, но и в интересах государства".

      VAB банк – один из выведенных с рынка в 2016 году банков. Его владелец, Олег Бахматюк, еще в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги и поэтапно их выплатить по определенному графику, но пока его предложение было отклонено. Также Олег Бахматюк является владельцем одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг", который создает 27 тысяч рабочих мест и платит в бюджет около 3 млрд грн налогов в год.

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
      сегодня
      9911
      Теги: Новости Украины Новости политики Олег Бахматюк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На съемках впервые за 4 года увидел мать, - Сеитаблаев в интервью с создателями кино Домой
      сегодня , 12:25 На съемках впервые за 4 года увидел мать, - Сеитаблаев в интервью с создателями кино Домой
      Катерина Петренко 16
      Не минуло й трьох місяців, – Дубілет про те, як будуть боротися із рейдерством нерухомості
      сегодня , 12:02 Не минуло й трьох місяців, – Дубілет про те, як будуть боротися із рейдерством нерухомості
      Дмитро Дубілет 279
      Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку
      сегодня , 09:15 Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку
      Марина Молька 3053
      Нормандский воз и ныне там: встретятся ли Зеленский и Путин в ближайшее время
      сегодня , 08:40 Нормандский воз и ныне там: встретятся ли Зеленский и Путин в ближайшее время
      Наталя Ромашова 188
      Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      сегодня , 08:35 Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      Ірина Вихрущ 781
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук