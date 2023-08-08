По данным СМИ, Каталин Новак – президент Венгрии – уже одобрила кандидатуру Шандора. Сообщается, что это произошло 8 августа. Следует заметить, что просьбу об агремане для Шандора Украина направила в официальный Будапешт еще весной этого года.

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Что известно о Шандоре

В Украине Федор Шандор известен как "профессор из окопов". Он профессор Ужгородского национального университета и доктор философских наук. Шандор захватил сеть тем, что проводил лекции для студентов, находясь на передовой.

Я люблю видеть студентов, поэтому прошу включать камеры, прошу "не спать". Моя тоже почти всегда включена. Им просто неловко пропускать лекции. Они понимают, где я, и поэтому должны подниматься с кроватей,

– рассказал Шандор.

Студентка рассказала, что во время лекции Шандора иногда слышны обстрелы. В то же время студенты уже привыкли к этому. Когда обстрелы очень сильны, Шандор отсоединяется на несколько минут. Кроме того, профессор очень ответственно относится к безопасности своих студентов. Когда объявляют воздушную тревогу, они без обсуждений должны пройти в укрытие гражданской защиты.