По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, он "не может спокойно наблюдать", как Безуглая "грубо нарушает" законодательство Украины.
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Вениславский подаст на Безуглую заявление в ГБР
Я как юрист точно не могу спокойно наблюдать за тем, что одна из моих коллежанок грубо нарушает требования закона о статусе народного депутата, о комитетах Верховной Рады,
– заявил Вениславский.
По его словам, в действиях Безуглой содержатся признаки преступления, предусмотренного отдельными статьями Уголовного кодекса Украины.
Бесспорно, я буду обращаться в правоохранительные органы. Могу сказать, в связи с чем – в своей деятельности моя коллега, на мой взгляд, раскрыла ту информацию, которая была донесена членам комитета на закрытом заседании,
– пояснил член комитета Верховной Рады.
Федор Вениславский подчеркнул, что оценку действий народного депутата должны дать правоохранительные органы.
Ранее Безуглая обвинила Сырского и Залужного в "препятствовании деятельности" и "системном развале способности Вооруженных Сил". Она также заявила, что подает заявления в Государственное бюро расследований, СБУ и Офис генпрокурора на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и действующего главкома Александра Сырского.