По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, он "не может спокойно наблюдать", как Безуглая "грубо нарушает" законодательство Украины.

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Вениславский подаст на Безуглую заявление в ГБР

Я как юрист точно не могу спокойно наблюдать за тем, что одна из моих коллежанок грубо нарушает требования закона о статусе народного депутата, о комитетах Верховной Рады,

– заявил Вениславский.

По его словам, в действиях Безуглой содержатся признаки преступления, предусмотренного отдельными статьями Уголовного кодекса Украины.

Бесспорно, я буду обращаться в правоохранительные органы. Могу сказать, в связи с чем – в своей деятельности моя коллега, на мой взгляд, раскрыла ту информацию, которая была донесена членам комитета на закрытом заседании,

– пояснил член комитета Верховной Рады.

Федор Вениславский подчеркнул, что оценку действий народного депутата должны дать правоохранительные органы.

Ранее Безуглая обвинила Сырского и Залужного в "препятствовании деятельности" и "системном развале способности Вооруженных Сил". Она также заявила, что подает заявления в Государственное бюро расследований, СБУ и Офис генпрокурора на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и действующего главкома Александра Сырского.