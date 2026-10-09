В эфире 24 Канала Юрий Федоренко, командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр, обратился к украинской диаспоре и всем сторонникам Украины в США, Великобритании и Германии с призывом объединить усилия и провести серию мирных демонстраций.

Почему Федоренко призывает к мирным акциям?

Главная цель этих мероприятий – донести до западных лидеров о критической потребности Украины в дальнобойном оружии и скорейшем завершении войны.

По его словам, к акциям должны присоединиться как украинцы, давно уехавшие за границу, так и те, кто покинул страну после начала полномасштабного вторжения. Помимо демонстраций на улицах городов, важным элементом является информационная волна в социальных сетях.

Мы, в свою очередь, должны обратиться к нашей диаспоре, проживающей в Америке, к сторонникам Украины, которые находятся в Америке, в Великобритании, в Германии, объединить украинцев и провести по всему миру ряд акций, предусмотренных законом. Провести простые акции, демонстрации. Защитите украинцев, выйдите и озвучьте следующие тезисы: дальнобойность, быстрое завершение войны,

– подчеркнул Федоренко.

Он подчеркнул, что для демократически избранных лидеров, в частности для президента США, решающим фактором является общественная поддержка. Когда западные партнеры увидят массовую позицию граждан, им будет легче принять решение о передаче Украине критически важных технологий.

Федоренко призывает к мирным митингам / смотрите видео

Что Федоренко говорит о санкциях против России?

Особое внимание Федоренко уделил ужесточению санкционной политики в отношении России. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их компании должны полностью прекратить заключение новых контрактов со страной-агрессором, а сам контроль за ограничениями должен быть строгим и непрерывным.

По мнению Федоренко, заставить Кремль сесть за стол переговоров можно только силой. Усадить Путина за стол переговоров удастся только тогда, когда российская армия полностью утратит способность вести активную фазу боевых действий.