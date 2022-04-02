Сделать это можно через чатбот "єВорог". На платформе есть возможность сообщить о местонахождении оккупантов и поделиться кадрами.

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Украинцы помогают ВСУ через "єВорог"

В чатбот можно перейти с главного экрана приложения "Дія" или по ссылке. Отправлять видео с вражеской техникой или солдатами желательно до 1 минуты или 3 – 4 фото.

Крайне важно писать, в каком направлении движется колонна, так как по перечню техники невозможно спрогнозировать время прибытия врага в определенную точку. А за движением техники на видео и комментариями можно.

У нас люди-герои. Расскажу вам об одном кейсе. Украинцы почти с каждой квартиры двух улиц одного города снимали передвижение колонны вражеской техники с ракетами. Горжусь каждым из вас,

– заметил Федоров.

Также он добавил, что прежде чем достать телефон и начать снимать, следует убедиться, что вы в безопасности.

В то же время Министр цифровой трансформации напомнил, что распространять материалы с местом расположения украинских военных нельзя.

Что можно и нельзя показывать и стримить во время войны / Инфографика 24 канала