О провале фейков россиян говорят так называемые Z-блогеры.

Что говорят российские блогеры о лжи российского военного командования?

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов убеждал диктатора Владимира Путина, что украинский город якобы зачистили войска группировки "Центр". Российское командование также объявило о поисковых мероприятиях в подвалах зданий,, а Путин назвал это событием, которое якобы открывает путь к административным границам Донецкой области.

На опубликованном российским министерством обороны ролике внимательные зрители заметили явные признаки генерации контента с помощью искусственного интеллекта. Об этом свидетельствует неестественное поведение триколора в руках военного: флагшток сначала расположен горизонтально под углом к белой полосе, затем внезапно выравнивается вертикально у красной части и снова отклоняется назад.

Видео, которое россияне показывали как доказательство успешного захвата украинского города: смотрите фейк, созданный ИИ

Российские военные каналы открыто высмеяли очередную попытку нарисовать успехи на фронте с помощью графических редакторов.

Нам кажется, не освоила ли группировка войск "Центр" также ИИ-установку флагов по примеру своих коллег из группировки войск "Запад"?

– отметили авторы одного из российских телеграм-каналов.

Другие комментаторы также раскритиковали лживые отчеты командования, упомянув предыдущие фальсификации генералитета.

Пипи (Путину, – ред.) снова продали очередной Святогорск и Купянск. Это какой-то позор!

– говорит другой российский Z-блогер.

Даже отдельные российские ресурсы признают, что в районе населенного пункта идут тяжелые бои, а о каком-либо устойчивом контроле оккупантов над Добропольем речи не идет.

Как в Украине опровергли фейки россиян?

Данные украинского OSINT-проекта DeepState подтверждают, что в Доброполье нет даже "серой зоны". Согласно аналитическим картам, город полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Официальную ложь российского руководства прокомментировали и в украинском военном командовании.

Заявления Герасимова о захвате Доброполья не соответствуют действительности. Город остается под контролем Украины,

– отметил Андрей Ковалев, пресс-секретарь Генштаба ВСУ.

Зачистка оккупантов в селах вблизи города

Помимо Доброполья, Минобороны России объявило о якобы захвате населенных пунктов Золотой Колодезь, Новотроицкое и Петровка в Донецкой области. В Первой президентской бригаде Национальной гвардии "Буревой" опровергли эти утверждения, заверив, что все три села надежно удерживаются Силами обороны.

Для создания видимости командование оккупантов отправляет небольшие пехотные группы для проникновения в застроенные районы. Их единственная цель – установить флаг и снять короткое видео, после чего такие штурмовики гибнут под огнем украинских военных.

Слаженная боевая работа бойцов бригады "Буревой" и смежных подразделений сорвала планы врага и не позволила ему закрепиться на этих территориях.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, российское руководство регулярно выдумывает истории об оккупации украинских городов и сел из-за отсутствия реальных успехов на фронте. Ранее в Генштабе опровергли выдумки захватчиков о захвате Константиновки, Алексеево-Дружковки, выходе к Краматорску и якобы боях за Орехов в Запорожской области.