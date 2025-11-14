Кремль планирует теракты, чтобы кое-что скрыть, – эксперт-международник

Россия готовит серию терактов как в Украине, так и у себя – СБУ недавно предотвратила подрывы в киевском метро и ТРЦ. Одновременно Кремль придумывает фейковые "украинские теракты" против священников в России.

Журналист, эксперт-международник Александр Демченко объяснил 24 Каналу, что цель Кремля – деморализовать украинское общество и расшатать ситуацию изнутри, заставив Украину "сдаться", а внутри России – напугать население для новой волны мобилизации.

Как спецслужбы РФ используют внутренние проблемы Украины?

Российские агенты собирались заложить взрывчатку в мобильные телефоны для дистанционного подрыва в час пик. Организатором оказался житель временно оккупированного Крыма, который после захвата полуострова начал активно сотрудничать с ФСБ.

Я считаю, что это масштабная кампания против Украины, и это не единичный случай. Сейчас многие сосредоточены на внутренних проблемах: отключение света, коррупционные скандалы, Покровское направление. Но россияне пользуются именно этой ситуацией, чтобы потом сказать, что это внутренние украинские конфликты,

– подчеркнул Демченко.

Российские спецслужбы распространяли выдумки, в частности о плане украинской разведки с британцами похитить МиГ-31 и ударить "Кинжалом" по базе НАТО в Румынии.

Как фейк о духовнике Путина влияет на переговоры с Трампом?

Также ФСБ продвигает новый фейк о сорванном покушении на Тихона Шевкунова, духовника Путина, чтобы разыграть внутрицерковный сценарий: или устранить патриарха Кирилла, который уже не устраивает Кремль, или повлиять на Путина по изменению курса – в частности прекращения войны или налаживания отношений с Западом.

Тихон Шевкунов еще с 1990 годов налаживал отношения с США. Он такой же сотрудник спецслужб, как и Путин. Шевкунов крестил дочь президента "Роснефти" Игоря Сечина, является личным доверенным Ротенберга. Без него не справляется даже старшая дочь Путина Мария Воронцова,

– объяснил Демченко.

Шевкунов – человек, которого постоянно слушает помощник Путина Владимир Мединский, и одновременно он – главный священник ФСБ. Это якобы покушение нужно, чтобы сорвать переговоры Путина с Трампом. Но Трамп даже не знает о Шевкунове.

Также сегодня сообщили, что якобы в Башкортостане задержали диверсантов, которые на деньги Украины готовили подрывы и теракты.

"Целая серия активностей со стороны ФСБ – это подготовка к терактам как в России, так и в Украине. В Украине цель – деморализовать общество на фоне скандалов, отключений света и ситуации на фронте. В России – возмутить население, чтобы оправдать новую волну мобилизации", – объяснил Демченко.

Что еще известно о российских фейках?