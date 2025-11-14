Кремль планує теракти, аби дещо приховати, – експерт-міжнародник
- СБУ запобігла терактам у київському метро та ТРЦ, які планували російські агенти з вибухівкою в мобільних телефонах.
- ФСБ поширює фейки про замах на духівника Путіна, щоб вплинути на внутрішньоцерковні справи та переговори з Трампом.
Росія готує серію терактів як в Україні, так і у себе – СБУ недавно запобігла підривам у київському метро та ТРЦ. Одночасно Кремль вигадує фейкові "українські теракти" проти священників в Росії.
Журналіст, експерт-міжнародник Олександр Демченко пояснив 24 Каналу, що мета Кремля – деморалізувати українське суспільство та розхитати ситуацію зсередини, змусивши Україну "здатися", а всередині Росії – налякати населення для нової хвилі мобілізації.
Дивіться також Жертви серед українців і європейців: у Росії залякали "можливою аварією на ЗАЕС"
Як спецслужби РФ використовують внутрішні проблеми України?
Російські агенти збиралися закласти вибухівку в мобільні телефони для дистанційного підриву в годину пік. Організатором виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав активно співпрацювати з ФСБ.
Я вважаю, що це масштабна кампанія проти України, і це не поодинокий випадок. Зараз багато хто зосереджений на внутрішніх проблемах: відключення світла, корупційні скандали, Покровський напрямок. Але росіяни користуються саме цією ситуацією, щоб потім сказати, що це внутрішні українські конфлікти,
– підкреслив Демченко.
Російські спецслужби поширювали вигадки, зокрема про план української розвідки з британцями викрасти МіГ-31 і вдарити "Кинджалом" по базі НАТО в Румунії.
Як фейк про духовника Путіна впливає на переговори з Трампом?
Також ФСБ просуває новий фейк про зірваний замах на Тихона Шевкунова, духовника Путіна, щоб розіграти внутрішньоцерковний сценарій: або усунути патріарха Кирила, який уже не влаштовує Кремль, або вплинути на Путіна щодо зміни курсу – зокрема припинення війни чи налагодження відносин із Заходом.
Тихон Шевкунов ще з 1990 років налагоджував відносини з США. Він такий самий співробітник спецслужб, як і Путін. Шевкунов хрестив дочку президента "Роснєфти" Ігоря Сєчина, є особистим довіреним Ротенберга. Без нього не справляється навіть старша дочка Путіна Марія Воронцова,
– пояснив Демченко.
Шевкунов – людина, яку постійно слухає помічник Путіна Володимир Мединський, і водночас він – головний священник ФСБ. Цей нібито замах потрібен, щоб зірвати переговори Путіна з Трампом. Але Трамп навіть не знає про Шевкунова.
Також сьогодні повідомили, що нібито в Башкортостані затримали диверсантів, які на гроші України готували підриви та теракти.
"Ціла серія активностей з боку ФСБ – це підготовка до терактів як у Росії, так і в Україні. В Україні мета – деморалізувати суспільство на тлі скандалів, відключень світла та ситуації на фронті. У Росії – збурити населення, щоб виправдати нову хвилю мобілізації", – пояснив Демченко.
Що ще відомо про російські фейки?
- Росія активно створює сприятливий імідж у Словенії через розгалужену систему пропаганди, зокрема апелюючи до панславізму. Російський вплив у країні проявляється у завуальованих інформаційних кампаніях, що спираються на культурну дипломатію та дискусії про геополітику.
- Російська пропаганда поширює фейкову інформацію про масові депортації українців з Португалії, що Центр протидії дезінформації офіційно спростував. Португальське агентство перевіряє дозволи на тимчасовий захист, проте депортацій не передбачено, і українці залишатимуться під захистом ЄС до 2026 року.
- Лавров заявив, що Росія нібито відкрита до перемовин зі Сполученими Штатами, а зустріч із Трампом зірвали "підкилимові доповіді". Глава МЗС РФ також звинуватив Європу у "відродженні нацизму" та спробах послабити позицію американської адміністрації щодо України.