Об этом сообщил в телеграме журналист Андрей Цаплиенко.

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"В Херсоне крутят фейковое переозвученное видео Зеленского, вроде бы, в Киеве подписана капитуляция. Ясно, что люди, которые разбираются в информвойне, в это не поверят. Но не все имеют иммунитет к пропаганде", – написал журналист.

Обратите внимание: ранее в Минобороны и СБУ предупредили о коварных планах врага посеять панику среди украинцев путем распространения фейков капитуляции. Силовики заверили, что сдача интересов Украины невозможна ни в коем случае. Итак, помните об этом, даже если окажетесь без связи и возможности проверить информацию.