Именно на фейковой "скорой" она хотела вывезти сына в одну из стран Евросоюза. Очевидно, говорится о Венгрии.

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Была еще одна "скорая", которую хотели просто продать

Более того, у женщины были сообщники. У д воих мужчин была еще одна карета скорой помощи. Однако они не хотели никого вывозить, а наоборот – продать транспорт.

Один из мужчин, 45-летний киевлянин, приехал в город Чоп. Он пытался продать "скорую" просто местным жителям. Однако его быстро нашли, забрали "скорую", а самого мужчину отправили в военкомат, потому что он тоже подлежал мобилизации.

Впоследствии всех мошенников с их "скорыми" задержали. Транспорт передали на нужды Вооруженных Сил Украины, а женщину и ее сына с сообщниками ждет правосудие.