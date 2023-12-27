Об этом написал Лучио Дженовезе, глава совета директоров Ferrexpo plc.

Инвестиции в будущее

"Создание безопасных и благоприятных условий для иностранного капитала - это инвестиция в будущую безопасность Украины. В то же время, Украина должна продемонстрировать свой экономический потенциал и то, как ее ресурсы могут укрепить экономическую безопасность Европейского Союза", - подчеркнул Лучио Дженовезе.

Компании Ferrexpo принадлежат несколько производственных мощностей в Украине: Полтавский, Еристовский и Билановский горнообогатительные комбинаты. Они добывают железную руду, перерабатывают ее и снабжают высококачественные железорудные окатки для нужд мировой сталелитейной промышленности.

Вместе с Украиной мы можем внести значительный вклад в стратегию декарбонизации ЕС. Мы видим светлое будущее для нашего предприятия из-за высокого уровня спроса на нашу продукцию, поэтому планируем инвестировать до $3 миллиарда для удвоения наших производственных мощностей,

– заявил Лучио Дженовезе.

В то же время, топменеджер подчеркнул негативное влияние на активы компании в Украине не только из-за полномасштабной агрессии со стороны России, но и вмешательства в деятельность бизнеса со стороны украинских правоохранительных органов. В частности, украинские суды заморозили акции дочерних компаний и наложили ограничения на некоторые физические активы Ferrexpo.

По оценке Лучио Дженовезе, замораживание активов таким образом нарушает украинское законодательство, поскольку акции дочерних предприятий принадлежат Ferrexpo – акции которой торгуются на ведущей площадке Лондонской фондовой биржи.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на все банковские счета ЧАО "Полтавский ГОК" и остановил все расходные операции с денежными средствами, кроме операций по уплате налогов, сборов и других налоговых платежей.