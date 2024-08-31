Отныне организаторы массовых мероприятий обязаны обращаться к местным властям минимум за 10 дней до проведения мероприятия. Кроме того, мероприятия различного масштаба должны согласовываться с различными органами власти.

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На Волыни массовые мероприятия будут согласовывать с властями

В Луцке недавно проходил фестиваль Lutsk Food Fest. Его организовали на территории Луцкого замка (замка Любарта). Однако, впоследствии в сети появилось немало кадров, которые возмутили сеть. Так, гости фестиваля устраивали драки, несовершеннолетним продавали алкоголь, а некоторые посетители в целом вели себя неприлично.

Особенно сеть возмутили кадры, на которых молодой парень с плакатом в руках вылез на стены. После этого городской голова Луцка Игорь Полищук обратился к директору Луцкого замка Павлу Рудецкому относительно проведения фестиваля.

Кадры с фестиваля, которые возмутили сеть: смотрите видео

Полищук отметил, что поведение посетителей фестиваля было неприличным. Также он отмечал, что это вызвало возмущение у жителей громады, поэтому он призвал должным образом относиться к историко-культурному наследию, обеспечивать общественный порядок и спокойствие и не допускать нарушений закона.

В Волынской ОВА отреагировали на эти события и приняли меры. Отныне на Волыни запретили проводить массовые мероприятия без соответствующего согласования.

Организаторам мероприятий нужно будет обратиться в местный орган исполнительной власти не позднее, как за 10 дней до даты его проведения. Если массовое мероприятие будет происходить на территории громады, необходимо согласование с соответствующей районной военной администрацией. Если это мероприятия областного уровня, то с Волынской областной военной администрацией,

– отметил председатель ОВА Юрий Погуляйко.

Он добавил, что такое решение приняли в связи с ситуацией безопасности и в ответ на случаи нарушения общественного порядка.