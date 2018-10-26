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      ФГВФЛ требует продолжения расследования по соучастникам банкротства банка "Хрещатик"

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      Банк "Хрещатик"
      Банк "Хрещатик" / finclub.net

      Фонд гарантирования вкладов физических лиц обжаловал прекращение расследования по факту нанесения ущерба государству должностными лицами Борщаговского химико-фармацевтического завода.

      Как сообщается в постановлении Святошинского районного суда Киева, ФГВФЛ обжаловал закрытие соответствующего уголовного производства следователем Святошинского УП ГУНП. Жалоба Фонда принята судом к рассмотрению, пишут "Украинские новости".

      Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что накануне банкротства банка "Хрещатик" БХФЗ перечислил более 11 млн грн на счета 58 физических лиц-предпринимателей. Платежи были разбиты на суммы, меньше 200 тыс. грн, что в дальнейшем позволяло владельцам счетов претендовать на возмещение средств государством. По данным СМИ, все платежи были отправлены после окончания банковского дня.

      Как сообщалось, в ходе расследования уголовного производства №42018101080000023, было установлено, что 1 апреля 2016 года клиентом ПАО "КБ "Хрещатик" акционерным обществом "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" в послеоперационное время, а именно с 17:26 до 00:00, в адрес банка было направлено 58 платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета Борщаговского ХФЗ, открытого в ПАО "КБ "Хрещатик", в пользу 58 физических лиц с указанием назначения платежа "предоставление займа по Договору б/н от 31.03.2016 без НДС".

      Согласно данным о движении средств по счету Борщаговского ХФЗ, суммы "займов" по 57 из 58 платежных поручений составляли 195 тыс. грн, а по одному платежному поручению – 30 тыс. грн. Таким образом, сумма каждой операции не превышала установленную Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" максимальную гарантированную сумму возмещения в 200 тыс. грн.

      Счета физлиц были открыты 1 апреля 2016 года, в тот же день, когда Борщаговский ХФЗ направил платежные поручения. Поскольку в назначениях платежа указано, что договоры заключены 31 марта 2016 года, то на момент их заключения невозможно было внести реквизиты физлиц для перечисления (они были открыты только на следующий день). То есть договоры не содержали обязательных реквизитов.

      Осуществляя обзор и анализ движения средств по счету Борщаговского ХФЗ с момента его открытия по 5 апреля 2016 года, следователи установили, что в истории транзакций отсутствуют перечисления с назначением платежа "предоставление займа". Однако в послеоперационное время в день, предшествующий признанию банка проблемным, фармпроизводитель совершил сразу 58 таких платежей.

      По мнению представителей следствия, действия работников ПАО "КБ "Хрещатик", АО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" и 58 физических лиц (получателей средств) свидетельствуют лишь о формальном списании безналичных средств со счета юридического лица на специально открытые для этой цели счета физлиц на общую сумму 11,1 млн грн.

      Теги: Деньги Банки Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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