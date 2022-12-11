Сборная Португалии сенсационно уступила представителю африканского континента команде Марокко (0:1) и покинула Катар. Мечта Криштиану Роналду стать чемпионом мира так и не сбылась.

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Легендарный португалец со слезами на глазах покинул стадион "Эль-Тумама", не сдерживая своих эмоций.

В честь одного из лучших футболистов мира ФИФА выпустила ролик с вырезкой моментов Криштиану Роналду на чемпионатах мира. А их в карьере португальца собралось пять.

"Спасибо, Роналду", – подписали свой ролик организаторы Мундиаля.

Видео ролика ФИФА в честь Роналду

Отметим, что, несмотря на вылет от Марокко, Роналду покорил еще один рекорд. Четвертьфинальный матч стал 196-м для звездного португальца и по этому показателю сравнялся с мировым рекордсменом Бадер Аль-Мутава из Кувейта.

Криштиану Роналду на чемпионатах мира