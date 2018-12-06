Фигурант коррупционных скандалов Остапюк хочет вернуться в Укрзалізницю

Уже 7 декабря 2018 г. в Железнодорожном районном суде Львова состоится заседание относительно попыток скандально известного экс-чиновника Бориса Остапюка восстановиться в должности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (ГАЖТУ; ДАЗТУ – укр.).

О дате рассмотрения дела журналисты 24-го каналу узнали из официального сайта Судебная власть Украины.

Судебная тяжба между государством (Кабмин и ДАЗТУ) и Борисом Остапюком длится около 3,5 лет. Должность гендиректора ДАЗТУ он занимал с 1 апреля по 26 ноября 2014 г. Остапюка уволили, после ряда коррупционных скандалов, распоряжением КМУ (правительство Арсения Яценюка). Решение правительства он начал оспаривать в судах, чтобы восстановиться в должности. С 2015 г. состоялось несколько заседаний в судах различной инстанции по двум параллельным судебным делам – в Киеве и Львовской обл. Последние раунды закончились с переменным успехом. Весной 2018 Киевский апелляционный административный суд вероятно (поскольку постановление было засекречено) принял сторону экс-чиновника. Данное решение Кабмин и ДАЗТУ обжаловали в Кассационном административном суде Верховного Суда. Параллельно с этим продолжается рассмотрение упомянутого дела во Львове.

Есть большая вероятность того, что Бориса Остапюка через последнее судебное решение будут пытаться протянуть новым главой АО "Укрзалізниця". Как сообщило еще два месяца тому назад, в сентябре 2018 г., издание "Наши Деньги": "... Борис Остапюк на этой неделе прошел собеседование относительно назначения на должность руководителя «Укрзалізниці» у президента Петра Порошенко и лидеров «Народного фронта». Об этом "Нашим деньгам" стало известно из двух независимых источников".

Правда есть один важный нюанс. АО "Укрзалізниця" как новое юрлицо было создано в 2015 г. и стало правопреемником ДАЗТУ. Поэтому, как считают в "Укрзалізниці", даже если экс-чиновник выиграет суд, его могут восстановить только на должности в ДАЗТУ, которая, по данным госреестра, сейчас находится в состоянии прекращения.

«Позиция АО «Укрзалізниця» сегодня состоит в том, что гражданином Остапюком Б. Я. ни в коем случае не может ставиться вопрос о восстановлении его в должности председателя правления АО «Укрзалізниця», поскольку он никогда не работал в АО «Укрзалізниця»... при этом назначение председателя правления АО «Укрзалізниця» осуществляется Кабинетом Министров Украины по результатам соответствующего конкурса», – сообщили в УЗ. Более того, согласно постановлению Апелляционного суда Львовской области от 18 сентября 2018 г. ответчиком по делу является именно ДАЗТУ, а не АО «Укрзалізниця».

Что же так может привлекать Бориса Остапюка в государственной службе, что он тратит кучу времени (и вероятно денег) на судебные разбирательства. Ведь, как принято считать, служить государству не всегда благодарное дело – ответственность несопоставима с официальным заработком. Правда, в последнее время зарплата у топов украинских госпредприятий растет как на дрожжах, и уже местами превышает доходы в частном секторе. Но может дело все же в том, что через такие предприятия на тендерах проходят огромные государственные средства?

Итак, какие такие заслуги есть у Бориса Остапюка перед государством, что он так стремится возглавить один из самых лакомых государственных хозяйствующих субъектов, коррупционные скандалы вокруг которого никогда не утихают?

Бинго для чиновников

На днях АО «Укрзалізниця» запустила скоростной экспресс между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» – Kyiv Boryspil Express. Стоимость проекта составила 480 млн грн, или около $18 млн. Реализован он был фактически в течение 2018 года.

О необходимости построения данного сообщения разговоры шли десятилетиями. Но самый большой коррупционный международный скандал вокруг его теоретического строительства случился еще при Януковиче. «Папередники» в 2011 г. решили реализовать так называемый проект Воздушный экспресс. СМИ неоднократно писали о том, что этим экспрессом занималось Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Тогда, как передает ZIK, госагентство «подписало кредитный договор на сумму $372,3 млн с Экспортно-импортным банком Китая. Агентство уплатило страховой платеж и комиссионные на сумму более $40 млн и успело получить первый транш кредита в размере $52,1 млн. Эти средства исчезли. А после этого государство выплатило кредитору более $20 млн».

То есть, по нынешнему курсу, по замыслу «схемщиков», на строительство железнодорожного экспресса в аэропорт «Борисполь» планировалось потратить под государственные гарантии больше 10 млрд грн. В то время как в 2018 г. на это хватило всего 480 млн грн.

Хорошо, что к столь большой долговой яме дело не дошло, но, как видим, около $50 млн все же бесследно исчезли.

А вот о чем, как правило, не вспоминают СМИ: реализовывать проект Воздушный экспресс должно было подконтрольное фактически Каськиву Государственное предприятие – «Дирекция по строительству и управлению национального проекта «Воздушный экспресс» и других инфраструктурных объектов Киевского региона». Возглавлял ГП с апреля 2011 года именно Борис Остапюк. Вместе с ним на госпредприятии работал некий Александр Лозинский (якобы начальником тендерного отдела).

Куда и как растворились десятки фактически государственных миллионов долларов не сообщалось. Остапюка, по сообщению СМИ, тогда по тихому уволили с ГП. Кажется, даже правоохранители не проводили соответствующих расследований. Эти события, напомним, происходили в 2011-2013 гг.

Старые новые лица

А уже в апреле 2014 г. (всего через месяц после кровавых событий на Майдане) Остапюк (чиновник времен Януковича) как один известный персонаж из табакерки выскакивает на главный пост одной из стратегически важных государственных структур – ДАЗТУ.

надо же тебе совпадение – руководителем ГП «Укрзалізничпостач» (в 2015 г. преобразовано в филиал «Центр обеспечения производства» АО «Укрзалізныця») становится упомянутый Александр Лозинский. Эту же структуру в 2000-2002 гг. возглавлял и сам Остапюк.

Бориса Остапюка связывают тесными отношениями с Максимом Бурбаком – тогдашним министром инфраструктуры, а ныне руководителем депутатской фракции «Народный фронт». Соответственно назначения Остапюка и Ко в 2014 г. происходило по квотам Арсения Яценюка.

Но даже такая, возможно небескорыстная, дружба не помогла. Уже летом деятельностью указанных персон активно интересуются народные депутаты и правоохранители (в том числе СБУ). Как пишут «Наши деньги», например, «Укрзалізничпостач» в июле 2014 г. провел тендер. По его результатам подряд на поставку древесины стоимостью более 9 млн грн по высоким ценам получило ООО «Форест». Одним из основателей компании является Инна Вислинская, бывшая жена гендиректора ДАЗТУ Бориса Остапюка.

В результате, правительством была назначена служебная проверка их деятельности. А 16 октября 2014 г., как сообщает «Левый берег», сотрудники СБУ и Генпрокуратуры провели обыски в офисах ДАЗТУ и «Укрзалыізничпостач». Было изъято более 7 млн ​​грн и $1 млн. Об этом заявлял тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко. «В «Укрзалізниці» годами действовал синдикат по отмыванию денег...», – приводит слова Наливайченко «Левый берег». По данным журналистов, тогда Остапюк и Лозинский выехали из Украины за день до обысков

В общем коррупционных эпизодов, в которых СМИ вспоминают Остапюка и Лозинского, множество. По сообщению журналистов, эта сладкая парочка уже давно «пасется» у государственных средств в системе железнодорожных поставок в Украине. И всегда их деятельность сопровождалась скандалами и уголовными делами. Некоторое время они даже находились в уголовном розыске. В 2010 г. Борис Остапюк был назначен начальником Донецкой железной дороги. Через четыре месяца его уже увольняют с формулировкой «за грубое нарушение трудовых обязанностей».

До этого, в 2000-х годах, Борис Остапюк также постоянно работал в системе железных дорог Украины. И опять же в сопровождением скандалов. В 2005 г. он был назначен заместителем гендиректора УЗ. А уволили его в 2006 году – «за грубое нарушение трудовых обязанностей» (странным образом в те же времена «Укрзализнічпостач» управлял Лозинский)

"Украинские новости" писали, что в 2006 г. Остапюка обвиняли во вгнедрении системы скидок на тарифы на перевозку грузов экспедиторской компании, связанной с представителями БЮТ. В 2007 году Остапюк снова оказался замешанным в коррупционном скандале путем предоставления частной компании «Интертранс» максимальной скидки на перевозку среди всех участников отрасли.

Как видим соискатель правды через так называемую украинскую Фемиду еще тот государственный деятель. Учтут ли это в суде и в Кабмине для объективного решения дела?