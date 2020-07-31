Блогер Анатолий Шарий рейдернул и "продал" Днепровскую организацию партии Шария Борису Филатову и Геннадию Корбану.

Об этом заявил бывший руководитель парторганизации Александр Шишко.

Ранее Анатолий Шарий опубликовал видео, в котором обвинил Шишко в "отжиме" организации. СМИ и телеграм-каналы, которые связывают с Корбаном и Филатовым, поддержали Шария и даже удалили прошлые критические публикации о нем.

В ответ Шишко заявил, что создал организацию с нуля и покрывает большинство расходов на содержание офиса, а также удерживал половину офисов партии в области. Он сообщил, что по своим каналам узнал, что в реестр поступил запрос на смену главы парторганизации по ускоренной процедуре. Руководители партии отрицали этот факт, а потом – обвинили Шишко в продажности.

"Вы оскорбили меня, они (медиа Корбана и Филатова) подхватили, намекнули, что я получил за это 2 миллиона долларов. Выходит из ваших заявлений, что я рейдернул партию сам у себя. И вот вопрос. Может это вы продали ячейку господам Гуфману, Корбану и Филатову? А теперь с помощью их и своих соцсетей кричите "держите вора" в мой адрес", – обратился Шишко к Шарию.

По мнению Шишко, местные элиты могли предложить Шарию большие деньги, чтобы в случае преодоления проходного барьера на местных выборах в горсовет Днепра от "Партии Шария" прошли "нужные" люди.