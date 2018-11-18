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      Филиал "Укргаздобычи" приобрел элитную иномарку за кругленькую сумму

      23 Читати новину українською
      Land Cruiser Prado
      Land Cruiser Prado / Фото из открытых источников

      Филиал "Укргазпромгеофизика" по результатам тендера заказала ООО "Гранд Мотор" легковой автомобиль за более миллиона гривен.

      Об этом говорится на сайте ProZorro, передают "Наши деньги".

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      Филиал приобрел у Харьков белый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2.7 Dual VVT-i Comfort Евро 6 2018 года выпуска, гарантией три года или 100 тысяч километров пробега. Такую машину в автосалоне можно приобрести от 1,16 миллиона гривен.

      Цена сделки на 1% ниже от ожидаемой стоимости закупки в 1,10 миллиона гривен.

      Известно, что фирма "Гранд Мотор" из Хмельницкого принадлежит Татьяне Дерешук и Марии Гвоздевой – жене экс-нардепа Михаила Гвоздева, который является конечным бенефициаром победителя.

      Однако единственного конкурента ниже на 0,5% ценой – сумское ООО "Артмотор" из группы компаний "Автоарт", которые принадлежат Олегу Топчию и россиянину Александру Лалаяну – отклонили из-за отсутствия документа на право продажи и несоответствие данных финансовой отчетности. Что интересно, никто ни разу не снижал цену в ходе аукциона.

      Что такое ProZorro?
      Это база данных к которой нельзя приобщиться напрямую. Присоединиться к системе ProZorro возможно только через одну из электронных площадок, которые имеют доступ к системе. Например, воспользоваться для этого электронной площадкой Украинской универсальной биржи. Благодаря такой организации процесса закупок, государство не сможет вмешиваться в ход торгов, отсеивать участников, или как-то влиять на них.

      Теги: Новости Украины Деньги ProZorro Транспорт Энергетика Авто
      Источник: 24 Канал
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