Филиал "Укргаздобычи" приобрел элитную иномарку за кругленькую сумму

Филиал "Укргазпромгеофизика" по результатам тендера заказала ООО "Гранд Мотор" легковой автомобиль за более миллиона гривен.

Об этом говорится на сайте ProZorro, передают "Наши деньги".

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Филиал приобрел у Харьков белый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2.7 Dual VVT-i Comfort Евро 6 2018 года выпуска, гарантией три года или 100 тысяч километров пробега. Такую машину в автосалоне можно приобрести от 1,16 миллиона гривен.

Цена сделки на 1% ниже от ожидаемой стоимости закупки в 1,10 миллиона гривен.

Известно, что фирма "Гранд Мотор" из Хмельницкого принадлежит Татьяне Дерешук и Марии Гвоздевой – жене экс-нардепа Михаила Гвоздева, который является конечным бенефициаром победителя.

Однако единственного конкурента ниже на 0,5% ценой – сумское ООО "Артмотор" из группы компаний "Автоарт", которые принадлежат Олегу Топчию и россиянину Александру Лалаяну – отклонили из-за отсутствия документа на право продажи и несоответствие данных финансовой отчетности. Что интересно, никто ни разу не снижал цену в ходе аукциона.

Что такое ProZorro?

Это база данных к которой нельзя приобщиться напрямую. Присоединиться к системе ProZorro возможно только через одну из электронных площадок, которые имеют доступ к системе. Например, воспользоваться для этого электронной площадкой Украинской универсальной биржи. Благодаря такой организации процесса закупок, государство не сможет вмешиваться в ход торгов, отсеивать участников, или как-то влиять на них.