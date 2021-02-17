С 18 февраля в кинотеатрах Киева стартует прокат документального фильма "Бальный король".

В украинском селе Новые Санжары живет мальчик Макар, который мечтает стать преподавателем бальных танцев. Но в сельской школе нет никаких условий для развития, а до Полтавы, ближайшего города – 30 километров.

Бальная школа в Полтаве когда-то была одной из сильнейших в Советском Союзе, и создана она была легендарным Петром Горголем. Он до сих пор продолжает свое дело, популяризируя бальные танцы по всей Полтавской области. Многие воспитанники Петра Горголя достигли мирового успеха и имеют собственные школы по всему миру.

Один из них – Алекс Иванец. Он многократный чемпион Англии, имеет собственную школу в Саутгемптоне, его приглашают судить самые престижные соревнования по бальным танцам Blackpool Dance Festival. Но когда он только начинал, ему приходилось преодолевать по 10 километров пешком, чтобы попасть на занятия к Петру Горголю.

Макару наверняка тоже придется преодолеть много трудностей на пути к своей мечте. Хватит ли ему решимости ступить на этот путь?

Режиссер Светлана Лищинская охарактеризовала фильм "Бальный король" как философскую притчу о жизненном пути человека. В картине также исследуется природа танца, ведь он может помочь найти любовь, сменить страну проживания, повернуть время вспять, излечиться от душевных и телесных ран, в конце концов – стать лучшей версией себя!

Расписание сеансов и заказ билетов – на сайтах кинотеатров: