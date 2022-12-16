В среду, 14 декабря, сборная Франции обыграла Марокко в полуфинале чемпионата мира-2022 со счетом 2:0. Это позволило подопечным Дидье Дешама выйти во второй финал Мундиаля подряд.

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Этот поединок посетил и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства пообещал приехать и на финал чемпионата мира, чтобы поддержать свою страну.

Макрон с травмированными

Как сообщила министерша спорта Амели Удеа-Кастера, президент хочет взять с собой травмированных игроков, которые не смогли помочь "Ле Бле" на Мундиале. Речь о Нго Канте, Поле Погба и Кариме Бенземе. Пока нет информации, согласились ли игроки по приглашению.

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Также Макрон предложил посетить финал ЧМ бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини. Впрочем, легенда сборной Франции отказался от предложения. Отмечается, что Платини не намерена видеться с членами ФИФА, которые пытались обвинить его в коррупции.

Платини против ФИФА

Отметим, что в 2015 году ФИФА обвинила Мишеля в незаконной помощи Катару в получении права на проведение чемпионата мира-2022. Легендарный футболист был обвинен в том, что посредством влияния помог Катару получить большинство голосов европейских федераций в свою пользу.

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Платини был лишен поста президента УЕФА и приговорен к 8 годам в тюрьме. Впоследствии его срок был уменьшен вдвое, а в этом году и вовсе оправдан по делу коррупции в ФИФА.