Финансовая помощь от ЕС: известно, когда Украина получит деньги

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, когда государство получит 500 миллионов евро, которые ей выделил Евросоюз как макрофинансовую помощь, то есть заем.

Об этом пишет "Сегодня".

24 канал сообщал, что Еврокомиссия выделила Украине финансовую помощь в размере 500 миллионов евро.

Отметим, что в целом сумма кредита, который Украина должна получить от ЕС, составляет 1 миллиард евро. Этот заем государство получит в два этапа, то есть транша. Первый транш в размере 500 миллионов евро поступит в Украину в середине декабря. Деньги будут направлены в государственный бюджет.

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Министерство финансов благодарно за эту поддержку и сегодняшнее решение Европейской комиссии. Оно свидетельствует, что прогресс Украины очевиден для наших международных партнеров. Наша задача – сделать положительный эффект от реформ заметным для каждого гражданина Украины,

– отметила Маркарова.

Отметим, предоставление Украине макрофинансовой помощи от ЕС свидетельствует о том, что государство выполнило все требования для этого: провело реформы в налоговой и таможенной политике, борьбе с коррупцией, приватизации предприятий. Вторую часть денег от ЕС Украина должна получить в период не менее 3 месяцев.