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Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики

Финансовый кризис 2014-2015 годов стоил Украине 20% ВВП

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Дискуссия "Института Просвещения"
Дискуссия "Института Просвещения"

Украинская экономика очень зависит от политики и политиков. Постоянные риски не дают возможности говорить о хоть какой-то стабильности.

"Подъем – падение" – и так последние 10 лет. Как следствие – за это время ВВП вырос аж на... 0%!

Такие выводы международных экономистов во время экспертной дискуссии "Института Просвещения" озвучил Йост Люнгман, постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине.

Свыше 20 ученых, предпринимателей, представителей различных общественных и властных институтов, городской председатель Львова Андрей Садовый в таком интерактивном формате искали ответ на вопрос "МВФ для Украины – кредитная удавка или спасательный круг?"

"Докопаться до истины в интерактивной форме, лучше понимать основополагающие вещи, процессы, на которых строится современное общество, в конце концов распространять эти знания – это то, что начинает в формате таких дискуссий "Институт Просвещения". Ведь когда вам попадалась такая возможность спросить напрямую и услышать откровенный ответ, как действует, работает и к каким на самом деле выводам приходит МФВ относительно Украины? Что это за структура – друг или враг, который хочет сделать Украину зависимой от Запада?", – отмечает модератор встречи и народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства Сергей Кираль.

МВФ – очень практичная, бюрократическая и аналитическая структура. Создать ее было идеей американского президента Рузвельта. Он увидел смысл в МВФ как регуляторе мировых монетарных систем после Второй мировой войны. Сейчас эксперты исследуют экономики мира и дают конкретные советы, как преодолеть определенные временные макроэкономические трудности и, в конце концов, получить финансовую поддержку МВФ.

МВФ и Украина – украинскую экономику исследует одна из крупнейших групп экспертов, работающих в МВФ. Зачем так много экономистов? Йост Люнгман отвечает: очень сложные экономические вызовы в Украине. Интересно, что сколько бы не подписывал программ МВФ с Украиной, ни одна до конца так и не была выполнена со стороны украинской власти.

Политика – вот камень преткновения на пути к успеху в экономическом плане, – отмечает представитель МВФ. По его мнению, Украина просто должна деолигархизировать энергетический сектор, провести земельную реформу, упростить фискальную систему и создать независимые и некоррупционные суды, иначе и  дальше будет ходить по этому экономическому замкнутому кругу.

Отметим, последний транш от МВФ был в апреле. А все из-за, опять же, невыполненных Украиной обязательств.

Только в этом году наша страна должна отдать долгов на 4 млрд долларов.

Теги: Министерство промышленной политики Андрей Садовой Финансы ВВП МВФ
Источник: 24 Канал
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