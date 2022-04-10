Более того, страна готова к введению новых санкций против агрессора. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

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Война должна быть прекращена – Санна Марин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала все западные компании приостановить свою деятельность на территории России.

По ее словам, Финляндия также готова ввести новые санкции против страны-агрессора. При этом она подчеркнула, что рост цен на электроэнергию – не помеха.

Люди каждый день погибают в Украине, мы должны заставить прекратить эту войну. Мы должны быть готовы уступить свой комфорт ради этого,

– заявила Марин, подчеркнув, что Россия ведет бесчестную, жестокую и бесчеловечную войну.

Она также отметила, что речь президента Владимира Зеленского в парламенте Финляндии была впечатляющей.

Кроме того, Марин рассказала, что Финляндия должна серьезно обсудить вступление в НАТО. Впрочем, она пока не уведомила точные даты рассмотрения этого вопроса и не озвучила официально свою позицию по вступлению в НАТО.

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