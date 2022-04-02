Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает издание Yle. Она также призвала к скорейшему решению вопроса о членстве страны в НАТО.

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Россия оказалась не тем соседом, которого мы его себе представляли,

– отметила премьер-министр.

По ее словам, страна должна быть готова к последствиям и вступления в альянс, и отказа от него. Также Санна Марин подчеркнула, что в случае, если бы Президент или она выразили жесткую позицию по этому вопросу, то это стало бы концом ожидаемых дебатов.

"Я считаю необходимым, чтобы все центральные органы власти присоединились к продолжающемуся обсуждению", – заявила Марин.

По предварительным данным, члены Социал-демократической партии собрались на съезд, чтобы определиться в вопросе потенциального членства в НАТО. После полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины идея присоединения к НАТО резко стала популярной в Финляндии.

Заметим, что генсек НАТО Столтенберг пообещал Финляндии быстрый процесс вступления в альянс.

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