Финляндия вернет своим жителям почти 3 миллиарда евро налогов
Налоговая служба Финляндии вернет гражданам своей страны 2,93 миллиардов евро налогов.
Об этом сообщает издание Yle.
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Причиной этого решения стало то, что служба получила на 2,93 миллиардов евро налогов больше, чем необходимо.
Жители Финляндии часто платят больше налогов и получают "лишние" средства назад перед Рождеством. Указано, что переплаченные налоги за прошлый год им вернут 11 декабря 2018 года.
Источник: 24 Канал
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