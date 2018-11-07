Финляндия вернет своим жителям почти 3 миллиарда евро налогов

Налоговая служба Финляндии вернет гражданам своей страны 2,93 миллиардов евро налогов.

Об этом сообщает издание Yle.

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Причиной этого решения стало то, что служба получила на 2,93 миллиардов евро налогов больше, чем необходимо.

Жители Финляндии часто платят больше налогов и получают "лишние" средства назад перед Рождеством. Указано, что переплаченные налоги за прошлый год им вернут 11 декабря 2018 года.