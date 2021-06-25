Об этом говорится в материале РБК-Украина. Напомним, после выхода расследования "Схем" о контрафактных сигаретах в июне 2018 года в отношении "Юнайтед Тобако" было открыто уголовное дело. "Юнайтед Тобако" не уплатило в бюджет почти 2,5 млн грн акцизного сбора. Однако фирма заплатила 619 тыс. грн штрафа и продолжила выпускать до 90% сигарет без акцизных марок. По данным Счетной палаты, в только 1 полугодии 2019 года бюджету было нанесено убытков на 63 млн грн.

Журналисты-расследователи программы "Особистий погляд" на 5 канале выехали в Желтые Воды, чтобы проверить, придерживается ли "Юнайтед Тобако" закона сейчас.

В 6 торговых точках, авторы расследования купили 11 пачек сигарет "Пулл" и "Маршалл" (бренды выпускает "Юнайтед Тобако"). Средняя цена в рознице – 32 грн, в опте – всего 18 грн за пачку. При этом только специфический акциз на пачку в Украине составляет 29 грн.

Сигареты отправили на экспертизу в Киевский научно-исследовательский институт судебной экспертизы. В течение месяца тут проверяли легальность происхождения продукции. На 3-х из 11 пачках, купленных в офлайн-магазинах, не было акцизных марок, а информация была напечатана не на украинском, а на английском и арабском языках. Согласно выводам института, только 2 пачки из 11 отвечают нормам. На остальных наклеены липовые "акцизные марки".

По словам старшего научного сотрудника института Сергея Сичкаря, контрафакт изготовлен не кустарным способом, а на промышленном оборудовании: "Ровные обрезанные края пачек сигарет, ровно проклеенная бумага, Совокупность таких признаков свидетельствует о массовом промышленном производстве".

Дешевые и в массе своей контрафактные сигареты марок "Пулл" и "Маршалл" широко продаются не только в Днепре, но и в Киеве.

"Есть постоянное нелегальное производство. Есть постоянные злоупотребления по уплаты налогов. Соответственно, должны были быть уголовные дела и конфискация, ликвидация этого производства. Представить, что, например, в Европе могла вот так просто продолжать работать компания, которая неоднократно нарушала законодательство, просто невозможно", – говорит глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Контрафактные сигареты влекут не только тенизацию экономики и многомиллионные убытки для государства, но и представляют опасность здоровью и жизни украинцев. "Какая логика акцизов на табачные изделия? Государство пытается сделать менее доступной вредную убивающую продукцию… Когда не уплачивается акциз и происходит такой обход, это означает доступность этих изделий, особенно для молодежи", – заявил эксперт общественной организации "Жизнь" Дмитрий Купира.

"Юнайтед Тобако" комментировать результаты экспертизы отказались.