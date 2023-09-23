Источники 24 Канала рассказали, что мошенники для того, чтобы обманывать украинцев, используют фишинговые сайты. Они также собирают персональные данные пользователей.

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Россияне обманывают украинцев в соцсетях

В украинском сегменте соцсетей россияне активно усилили направление сбора информации и фишинга. В частности, они обманывают доверчивых пользователей путем публикации сообщений о дополнительных выплатах ВПЛ.

Можно разобрать на примере на днях созданной группы в телеграмме, которая сейчас раскручивается параллельно со многими другими сообществами. Действуют под прикрытием акций от Минсоцполитики, Красного Креста, ООН. Если проанализировать, где находятся серверы мошеннических сайтов, то "прямо торчат уши" Москвы,

– рассказал собеседник.

На примере той же группы и сайта можно увидеть, что на том же IP-адресе размещены разнообразные российские сайты и украденные новостные ресурсы с оккупированных территорий.

Мошенники из России активизировались в соцсетях / Фото предоставлены 24 Каналу

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Как работает фишинг

Фишинг является одной из самых популярных афер в сети. Этот вид интернет-мошенничества используется для того, чтобы получить конфиденциальные данные пользователей.

Как правило, фишинговая атака – это выдача фейковых сайтов, имитирующих интернет-страницы популярных компаний – соцсетей, интернет-магазинов и т.д. Хакеры рассчитывают, что пользователь не заметит подделки и укажет на странице личные данные.

Если человек это сделает, мошенники получат нужную информацию и соответственно средства. Проблема заключается в том, что такие фейковые сайты трудно отличить от оригиналов, а подсовывают их самыми разными способами.

Важно! Помните, если кто-то предлагает получить денежную помощь через чат-бот – это мошенническая схема. Если для получения помощи нужно уплатить государственную пошлину – это мошенничество.